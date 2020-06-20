اليوم السابع
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إنهيار بلكونة بعقار بمنطقة سيدى عبد القادر بالمنصورة دون خسائر بالأرواح

السبت، 20 يونيو 2020 04:23 م
إنهيار بلكونة بعقار بمنطقة سيدى عبد القادر بالمنصورة دون خسائر بالأرواح إنهيار بلكونة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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انهار جزء من عقار بمنطقة سيدي عبد القادر التابع لحي غرب المنصورة، دون خسائر فى الأرواح، و تنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، و المحاسب سعد بغدادى، رئيس حى غرب المنصورة بالانتقال على الفور إلى موقع أحد العقارات الذى انهار جزء منة بمنطقة سيدى عبد القادر.

توجه نائبى رئيس حى غرب المنصورة، محمد محمود عبد اللطيف، و وائل السعدنى، والفريق المعاون من مسئولى الإدارة الهندسية ، والكوارث والأزمات، برفقة كول امنى من قسم اول المنصورة لمكان الواقعة.

وبالمعاينة على الطبيعة للعقار تبين سقوط جزء من سقف بلكونة الدور الثانى العلوى، والعقار مكون من دور أرضى ودورين علويين ، وخالى من السكان عدى الدور الارضى محلات.

وعلى الفور تم فصل المرافق عن العقار، وعمل كوردون وازالة موطن الخطورة بالعقار، وازالة الاثار الناجمة عن الأزالة من موطن المكان وفتح الشارع للماره والمواطنين ، كما تحرر محضر بالواقعة من قبل قسم أول المنصورة .

 

 

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

انهيار جزء من عقار

حي غرب المنصورة

انهيار عقار

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