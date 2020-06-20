إغلاق شاطئ العريش لليوم الثانى تنفيذاً للإجراءات الاحتراية من تفشى فيروس كورونا

شمال سيناء - محمد حسين

أغلقت قوات الأمن بشمال سيناء ، لليوم الثانى على التوالى شاطئ مدينة العريش ، تنفيذا للإجراءات الاحترازية لحماية الأهالى من تفشى فيروس كورونا .

شملت الإجراءات إغلاق أهم المناطق التى تشهد تزاحم وإقبال يومى الجمعة والسبت ، وهى شاطئ الريسة ، ووسط المدينة والمساعيد .

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، أن أعداد من الشباب المتطوعين يشاركون فى إجراءات إغلاق الشاطئ وتوعية الأهالى من خطورة التواجد بكثافة على الشاطئ .

أضاف أن مشاركة الشباب تطوعا من جانبهم ، ومعاونة لكافة أجهزة التنفيذ والجهات الأمنية .

وبدورهم أشاد اهالى العريش بقرار إغلاق الشاطئ بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الآونة الاخيرة .

وعبر الأهالى عن الاستياء من عدم التزام البعض بالإجراءات الاحتراز من فيروس كورونا ، والإصرار على التواجد بمناطق الشاطئ مطالبين بمزيد من فرض القيود على مواقع التجمعات التى لاتدعى الضرورة لها واهمها الشاطئ .

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء امس الجمعة فى آخر بيان حول موقف كورونا، شفاء 14 حالة، وأن إجمالى الحالات 113 والحالات السلبية 38 حالة، و8 حالات تحت البحث، و 42 حالات عزل منزلى تعافى منها 10 حالات ، 32 تحت العزل، والحالات الإيجابية : 25 حالة، 4 حالات تم عزلها بمستشفى بئرالعبد2 حالة تم عزلها بمستشفى العريش ، 2 حالة وفاة وعزل منزلى 13 حالة شفاء 4 حالات.

وطالبت صحة شمال سيناء الاهالى بضرورة اتباع اجراءات الوقاية والاهتمام بالتباعد الاجتماعى وتجنب كل مسببات نقل الفيروس ، .