إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالوادى الجديد

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أصيب منذ قليل 13 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الخارجة أسيوط بمحافظة الوادى الجديد بعد نقطة الكيلو 100، بالقرب من منطقة النقب.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى ومستشفى الخارجة العام، وجارى تحرير محضر بالحادث وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق .

ورد إخطار أمنى إلى اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الخارجة أسيوط، بالقرب من نقطة الكيلو 100 وجرى على الفور تحرك سيارات إسعاف من مرفق إسعاف الوادى الجديد، والتى قامت بدورها بنقل 13 مصابا إلى مستشفيات أسيوط الجامعة والخارجة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .