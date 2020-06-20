اليوم السابع
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إصابة موظفين بالسفارة الأمريكية فى أفغانستان بينهم دبلوماسيين بكورونا

السبت، 20 يونيو 2020 06:01 م
إصابة موظفين بالسفارة الأمريكية فى أفغانستان بينهم دبلوماسيين بكورونا السفارة الأمريكية فى كابول
كتب محمد عبد المجيد

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إصابة عدد من موظفيها فى سفارتها بالعاصمة الأفغانية كابول بفيروس كورونا، وأن من بين المصابين دبلوماسيون ومتعاقدون وموظفين محليين، ولم يشر بيان الوزارة إلى عدد المصابين، لكن مسئولا فى السفارة فى كابول، طلب عدم ذكر اسمه ، قال إن ما يقرب من 20 شخصا، معظمهم من الجوركا النيباليين، الذين يتولون أمن السفارة، أصيبوا بالمرض.
 
و وفقا لما نشر على موقع قناة "الحرة" الإخبارية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، تطهير المبانى فى السفارة الأمريكية "لمنع المزيد من التفشي"، وأضافت الوزارة أن "السفارة تتخذ جميع التدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19".
 
وقال المسئول، إن الموظفين المصابين يخضعون للعزل داخل السفارة، فى الوقت الذى خضع فيه بقية العاملين للفحص، وتم إبلاغهم بإمكانية تطبيق تدابير عزل أكثر صرامة.
 
وسجلت أفغانستان، 28424 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. تشير منظمات الإغاثة الدولية التى تراقب انتشار الوباء فى البلاد إن الأرقام أعلى بكثير بسبب نقص أدوات الاختبار وكذلك الوصول إلى الاختبارات.
 
كما أعربت هذه المنظمات، عن مخاوفها من تفشى المرض فى جميع أنحاء البلاد مع عودة ما يقرب من 300 ألف أفغانى من إيران، البلد الأكثر تضررا فى المنطقة.
 
وسجلت إيران، أكثر من 200 ألف حالة إصابة و9392 حالة وفاة.
 
وأجرت السلطات الأفغانية، عددا محدودا من الفحوصات للأفغان الذين عادوا من إيران قبل أن ينتشروا عبر البلاد إلى منازلهم.
 
وحذرت لجنة الإنقاذ الدولية فى وقت سابق من هذا الشهر، من أن أفغانستان باتت على شفا كارثة إنسانية لأن الحكومة لا تملك القدرة حتى على اختبار 80 بالمائة من حالات فيروس كورونا.
 
وطالت الإصابات بفيروس كورونا أيضا قوة الناتو، التى أعلنت عن إصابة عدد من جنودها.
 

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فيروس كورونا

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