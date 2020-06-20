إصابات كورونا فى أمريكا تتجاوز مليونين و215 ألفا والوفيات قرب 120 ألفا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، السبت، تسجيل 32218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و215 ألف و618 إصابة بينما زاد عدد الوفيات 690 حالة إلى 119055.
وتمثل هذه الأرقام الحالات التي سجلتها المراكز حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أمس الجمعة مقارنة مع تقريرها السابق.
ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.
يأتى هذا فيما بدأت عدة مستشفيات أمريكية في الولايات التي شهدت طفرات جديدة لحالات فيروس كورونا في علاج المرضى بعقار ديكساميثازون، بدلا من انتظار تأكيد النتائج الأولية لدراسة أجراها باحثون بريطانيون قالوا إن الستيرويد غير مكلف وينقذ الأرواح.
وينتظر الأطباء نشر بيانات تفصيلية في مجلة يراجعها الأقران أو للحصول على إرشادات من الجمعيات الطبية قبل البدء في استخدام علاج جديد ، حتى يتمكنوا من قياس المخاطر ضد فوائد الدواء بشكل أفضل، ولكن إن الحاجة الملحة لوباء الفيروس التاجي ونقص العلاجات الأخرى قد غيرت تلك الحسابات.
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