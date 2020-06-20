إصابات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة تعادل نظيرتها بقارة أوروبا

كتب سمير حسنى

أظهرت بيانات وإحصاءات مواقع رصد وتتبع إصابات كورونا حول العالم، بإصابة أكثر من 2.5 مليون إصابة بالفيروس فى القارة الأوروربية، بينما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 2.3 مليون إصابة، وجاءت البرازيل في المكرز الثاني بتسجيل 1.2 مليون إصابة، بينما حلت روسيا في المركز الرابع بتسجيل 577 ألف إصابة، تلتها الهند بنحو 396.661 ألف إصابة، ثم بريطانيا بعدد إصابات تجاوز الـ 300 ألف.

فى غضون ذلك، حذر الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن العالم في مرحلة جديدة وخطيرة، فالفيروس لا يزال ينتشر بسرعة، ولا يزال مميتا، ومعظم الناس لا يزالون عرضة للإصابة.

وأظهر تقرير لوكالة "رويترز"، أن أكثر من 8.53 مليون شخص أصيبوا بالفيروس التاجي الجديد على مستوى العالم، وتوفي 453.834 ألفا.

وحث تيدروس، الذي تعرضت قيادته لمنظمة الصحة العالمية، لانتقادات شديدة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الناس على الحفاظ على الابتعاد الاجتماعي و "اليقظة الشديدة".

وأضاف تيدروس، أنه بالإضافة إلى الأمريكتين، يأتي عدد كبير من الحالات الجديدة من جنوب آسيا والشرق الأوسط.

لفت مايك رايان، خبير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الانتباه إلى الوضع في البرازيل، حيث قال إنه كان هناك 1230حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا COVID-19 في الـ 24 ساعة السابقة.