إحالة 4 من مسؤولى الدفع الإلكترونى بالتعليم والصحة ببنى سويف للنيابة

بنى سويف أيمن لطفى

أصدر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف،قراراً بوقف 3 من مسؤولى الدفع الإلكترونى بإدارة تعليم بنى سويف عن العمل، لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، أيهما أقرب ،ووقف صرف نصف رواتبهم خلال مدة الوقف،وتكليف مديرية التربية والتعليم بإخطار المحكمة التأديبية بصورة من قرار الإيقاف واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.

وأشار محافظ بنى سويف فى بيان اليوم السبت إلى أن القرار جاء بناءً على ما نُسب إلى المسؤولين الثلاثة من قيامهم بإدخال وصرف مبالغ مالية على خلاف الحقيقة وبالمخالفة للمبالغ الواجب دفعها ،قدرت بـ 87 ألف و394 جنيه،والتى تم إقرارها ومراجعتها بقسم الحسابات بالإدارة،مما ترتب عليه دفعهم وصرفهم مبالغ مالية لأنفسهم وللغير بدون وجه حق

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة مالية وقانونية من المحافظة وجهات آخرى، لتتولى فحص أعمال"المذكورين " طبقا للمادة 488 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات،وكذا فحص المخالفات الواردة بالبند خامسا من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وإعداد تقرير بنتيجة عمل اللجنة يتم عرضها خلال شهر من بدء عملها

وفى نفس السياق أصدر المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم قراراً بإيقاف(مسؤولة الدفع الإليكترونى بإدارة بنى سويف الصحية وحاليا موظفة بوحدة صحية) ،عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات النيابة العامة "أيهما أقرب"،ووقف صرف نصف راتبها خلال مدة الوقف،مع تكليف مديرية الصحة بإخطار المحكمة التأديبية بصورة من قرار الإيقاف واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن

ويأتى هذا القرار بناء لما نسب إلى المذكورة من قيامها بالاستيلاء لنفسها على مبلغ 75 ألف و536 جنيه ،بدون وجه حق، بالإضافة إلى قيامها بتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية،حيث قامت باستخراج"فيزا وفتح حساب"لزوجها الموظف فى جهة حكومية غير الإدارة الصحية ،وقامت بتسهيل ودفع مبالغ مالية له قدرت بـــ 231 ألف جينه على الفيزا والحساب المشار إليها بالمخالفة للحقيقة وبدون وجه حق

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة مالية وقانونية من المحافظة وجهات آخرى،لتتولى فحص أعمال "المذكورة"طبقا للمادة 488 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات،وطبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات،وإعداد تقرير بنتيجة عمل اللجنة يتم عرضها خلال شهر من بدء عملها