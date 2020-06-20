إجراء عملية ترقيع ناجحة للشرايين التاجية بمستشفى جامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

نجح فريق طبى بمستشفى جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور محمد عبد العال، أستاذ جراحة القلب والصدر، وعميد كلية الطب، فى إجراء جراحة ترقيع الشرايين التاجية لمريض، عمره 63 سنة، يُعانى من انسداد بالشرايين التاجية، وأنقذ حياته بعد تعرضه لأزمة صدرية حادة.

وقال الدكتور محمد عبد العال، أستاذ جراحة القلب والصدر، وعميد كلية الطب،أن المريض، وصل إلى المستشفى الجامعي، فى حالة حرجة، مصابًا بأزمة صدرية حادة، وتبين من خلال إجراء قسطرة استكشافية له، إصابته بانسداد فى الشريان الأيمن بنسبة 100% والشريان الأيسر؛ الأساسى بنسبة 99 % ، والأمامى 100%.

وأضاف عبدالعال، أن فريق جراحة القلب والصدر بالمستشفى الجامعي، أجرى جراحة عاجلة للحالة، بنجاح تام، بعمل رقعة طولها 5 سم للشريان الأمامى النازل الأيسر الموجود به انسداد بنسبة 100 %.