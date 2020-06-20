وأبلغت بكين حتى نهاية يوم أمس عن 625 حالة محلية مؤكدة، بما فى ذلك 411 شخصا غادروا المستشفيات بعد شفائهم وتسع حالات وفاة، ولا تزال هناك 17 حالة بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.