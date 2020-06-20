أيمن الأبيض: مبيعات السيارات عادت بنسبة 60٪ من قبل كورونا

كتب أحمد حمادة

أكد أيمن الأبيض، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة، أن نسبة مبيعات السيارات تراجعت عن الفترة التي سبقت انتشار فيروس كورونا بنسبة تتراوح بين 30 - 40٪، حيث إن أكثر المعارض لم يتجاوز نسب مبيعاتها 60-70٪ عن شهر فبراير الماضي، موضحا أن المشترى ما زال لديه تخوف من الشراء خلال الفترة الحالية في ظل عدم وضوح الرؤية بسبب انتشار هذا الوباء.

وأضاف الأبيض، في تصريح لليوم السابع، أن أسعار السيارات مازالت مستقرة باستثناء بعض الخصومات التي تقدمها بعض المعارض هي لا تتجاوز نسبة الـ2٪ من ثمن السيارة الفعلي، موضحا أن أعلى نسبة تخفيض في سعر سيارة كانت إحدى السيارات الألماني وشهدت خصم 20 ألف جنيه من ثمن السيارة، دون ذلك الأسعار مستقرة في السوق.

وأوضح الأبيض أن المرحلة التي تلت إعلان الدولة عن فتح التراخيص وبداية العمل بوحدات المرور مرة أخرى إضافة إلى مكاتب الشهر العقاري ساعدت على عودة الحياة مرة أخرى لمعارض السيارات، بما يقلل من خسائر المعارض خلال الفترة من مارس وإعلان الإجراءات الاحترازية وحتى منتصف شهر مايو والإعلان عن عودة عمل الهيئات الحكومية.

وتوقع عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة أن تنخفض نسبة واردات السيارات مع العام المقبل، نظرا لزيادة نسبة السيارات من العام ألجاري وانخفاض المبيعات وهو ما سيخفف من نسبة استيراد السيارات 2021.