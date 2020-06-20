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أوقاف أبوكبير تشارك في مبادرة إرادة شعب الشرقية لتوعية الأهالى ضد كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 01:46 م
أوقاف أبوكبير تشارك في مبادرة إرادة شعب الشرقية لتوعية الأهالى ضد كورونا إدارة أوقاف أبوكبير
الشرقية -فتحية الديب

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 شاركت إدارة أوقاف الشرقية، برئاسة الشيخ السيد أبوغريب، مدير الإدارة والأئمة، في ممبادرة " إرادة شعب الشرقية" لتوعية أهالى أبوكبير بمواجهة فيروس كورونا.

وقال مدير إدارة أوقاف أبوكبير، إنه إصطحب عدد من الأئمة بالإدارة للنزول إلي الشوارع والحديث مع المواطنين عن كيفية نقل الفيروس وتوعيتهم بضرورة إرتداء الكمامة عند الخروج من المنازل والإلتزام بالتباعد الإجتماعى.

 ومبادرة إرداة شعب الشرقية، طلقها الدكتور" ممدوح غراب" محافظ الشرقية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ويتابعها الدكتور" أحمد عبد المعطي" نائب محافظة الشرقية، ويشارك فيها مجموعة من الشباب المتطوعين  من أفراد المجتمع وممثلين من الأزهر والأوقاف والمجلس القومي للمرأة، لتقديم التوعية للأهالي بقري ونجوع المحافظة.

  وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(٥٧٧٠)لسنة ٢٠٢٠ بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية احترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد علي  ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي  للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

 

كانت  وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة،وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، بمستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفي أبوكبير المركزي، مستشفي منيا القمح المركزي، مستشفي ديرب نجم المركزي، مستشفى أبوحماد المركزي،مستشفي كفر صقر المركزي، مستشفي الصالحية المركزي، مستشفي مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزي مستشفي السعدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي،  ومستشفي الصوفية المركزي.


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