اليوم السابع
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السبت، 20 يونيو 2020 09:52 م
خالد صلاح
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أمريكا توقف تجربة عقار هيدروكسى كلوروكين على مرضى كورونا فى المستشفيات

السبت، 20 يونيو 2020 09:35 م
أمريكا توقف تجربة عقار هيدروكسى كلوروكين على مرضى كورونا فى المستشفيات هيدروكسى كلوروكين عقار الملاريا
رويترز

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قالت المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، اليوم، السبت، إنها أوقفت تجربة سريرية لتقييم سلامة وفعالية عقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين لعلاج مرضى كورونا كوفيد-19 في المستشفيات.
 
وأضافت المعاهد في بيان أن الدراسة وجدت أن هيدروكسي كلوروكين، الذي طالما وصفه الرئيس دونالد ترامب بعلاج محتمل، لم يقدم أي فائدة للمرضى على الرغم من أنه لم يضرهم.
 
وقبل أيام، قالت منظمة الصحة العالمية إنها أوقفت اختبار هيدروكسي كلوروكين، ضمن تجربتها الكبرى بعدد من البلدان على مرضى كوفيد-19، بعد أن أظهرت بيانات ودراسات جديدة عدم جدواه.
 
وألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ،يوم الاثنين، الماضى، ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار هيدروكسي كلوروكين كعلاج لكوفيد-19.
 
وروج ترامب لهذا الدواء كعلاج محتمل، قائلا في مارس آذار إن لديه "فرصة حقيقية لإحداث تغيير كبير في تاريخ الطب" إذا جرى استخدامه مع المضاد الحيوي أزيثروميسين.
 
وفي إعلان مفاجئ الشهر الماضي، قال ترامب إنه تناول الدواء بشكل وقائي بعد أن تم تشخيص إصابة شخصين يعملان في البيت الأبيض بكوفيد-19.

كورونا

مرضى كورونا

امريكا

المستشفيات الامريكيه

هيدروكسي كلوروكين

عقار الملاريا

منظمة الصحة العالمية

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