أمريكا توافق على اتفاقية تستهدف رفع معوناتها لبوركينا فاسو لمليار دولار

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وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على اتفاقية مع بوركينا فاسو بما يرفع قيمة المعونات الأمريكية إلى تلك الدولة الأفريقية إلى مليار دولار منذ عام 2008.



وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن هذه الموافقة جاءت من قبل مجلس مدراء مؤسسة تحدي الألفية والتي تركز على دعم مشروعات التنمية الاقتصادية بمنح حكومية وليس بديون.



يذكر أن مؤسسة تحدي الألفية هي وكالة أمريكية حكومية مستقلة للمعونات الأجنبية أنشأها الكونجرس عام 2004 وتستهدف مكافحة الفقر بناء على التزام الحكومات المتلقية للمعونة بالحكم الرشيد وتعزيز النمو والاستقرار في تلك البلدان.