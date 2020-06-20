أسعار الفاكهة اليوم.. وانخفاض أسعار الليمون 7 جنيهات فى الكيلو

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الفاكهة اليوم السبت 20-6- 2020 ، استقرارا بالأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلي زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الاسواق المحلية حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، البرتقال الصيفي يتراوح 5-8 جنيهات، بينما انخفضت أسعار الليمون ليتراوح 8-21 جنيها مقابل 15-28 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الخوخ العريشى ليتراوح سعره بين 3-6 جنيهات .

وأشار النجيب ل"اليوم السابع" إلى أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها، والتفاح الجولدن 17 جنيها، والتفاح السورى 18 جنيها، والتفاح المصري يتراوح بين 5 - 10، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات، كما سجل الشمام 4 - 7 جنيهات، وتراوح سعر الكاكا بين 6- 9، وأضاف النجيب ان اسعار المشمش تبدأ من 5 -10 جنيهات، والبطيخ الحبة 10 - 25 جنيها.

والجدير بالذكر أن صادرات مصر من الخضروات والفاكهة وذلك بالرغم من تفشى وباء كورونا عالميا إلا أن اقبال الدول الأوروبية على المنتجات المصرية بدأ يتزايد وذلك حيث أكدت شعبة الخضروات والفاكهة ان الإنتاج المصرى بدأ يغزو الأسواق الأوروبية وخاصة من الموالح والثوم والبصل .