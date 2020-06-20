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أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 20-6-2020.. وعيار 24 يسجل 210.51 ريال

السبت، 20 يونيو 2020 03:43 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 20-6-2020.. وعيار 24 يسجل 210.51 ريال ذهب
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم السبت 20-6-2020، اليوم حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 210.51 ريال سعودى.

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
 

سعر الذهب عيار 24
 

بنحو 210.51 ريال  بما يعادل 56.10 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو  192.97 ريال  بما يعادل  51.43 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 184.20 ريال  بما يعادل  49.09 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  157.89 ريال  بما يعادل  42.08 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو  122.80 ريال  بما يعادل  32.73 $

 

سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو  105.26 ريال   بما يعادل  28.05 $

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  6,547  ريال   بما يعادل  1,745 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,474 ريال   بما يعادل   392.73 $

 

سعر كيلو الذهب
 

بنحو 210,512 ريال  بما يعادل 56,103 $

 

وتراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع عودة شهية المستثمرين للمخاطرة وانتعاش أسواق الأسهم، بدعم تجدد الآمال في تعافي الاقتصاد العالمي من التداعيات السلبية لأزمة تفشي جائحة فيروس (كورونا) المستجد.

وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.43% مسجلة 1729 نقطة، كما تراجع سعر التسليم الفوري بنحو 0.40% عند 1719 نقطة، وساهم نمو قياسي في مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي حسبما كشفت البيانات الاخيرة في تدعيم التقديرات حول قرب انتهاء موجة الركود التي أصابت الاقتصاد الأمريكي في اعقاب تفشي جائحة كورونا.


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عيار 18

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