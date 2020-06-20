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أسعار الذهب تسجل مستويات تاريخية فى مصر وعيار 21 بـ782 جنيها للجرام

السبت، 20 يونيو 2020 11:14 ص
أسعار الذهب تسجل مستويات تاريخية فى مصر وعيار 21 بـ782 جنيها للجرام الذهب - أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

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سجل سعر الذهب في مصر ارتفاع تاريخي جديد، عقب صعود الذهب بقيمة جنيهين في تعاملات اليوم، ليبلغ سعر الذهب من عيار 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا في مصر 782 جنيها للجرام، وارتفعت أسعار الذهب عالميا، إذ فاقمت زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المخاوف من موجة ثانية للجائحة قد تجبر حكومات على فرض إجراءات عزل عام جديدة.وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 1740.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1803 بتوقيت جرينتش، في حين جرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بارتفاع 1.3 بالمئة إلى 1753 دولار للأوقية.

 

أسعار الذهب عقب صعودها..

عيار 18 سجل 670.25 جنيه للجرام

عيار 21 سجل 782 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 893.75 جنيه للجرام

الجنيه الذهب 6256 جنيها

أوقية الذهب 1740 دولار

 

 

 

كانت الأسعار الفورية للذهب بلغت الشهر الماضي أعلى مستوياتها منذ 2012 إلى 1764.55 دولار، وجرى الإعلان عن إصابة ما يزيد عن 8.38 مليون شخص بفيروس كورونا في أنحاء العالم، وجاءت اختبارات حوالي 400 عامل إيجابية في مجزر بشمال ألمانيا، فيما أعلنت الصين عن 32 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة.

 

صعدت أسعار الذهب 15 % منذ بداية العام، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل المخاوف من التباطؤ الاقتصادي والمستويات غير المسبوقة من الدعم المالي والنقدي من جانب الحكومات والبنوك المركزية، وهو ما قلص عوائد السندات ورفع أيضا المخاوف بشأن التضخم.

 

ومقابل سلة عملات، ارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1913.17 دولار للأوقية ويتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

 

وصعد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 813.56 دولار للأوقية، محققا زيادة 0.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.62 دولار، وفي طريقها لتسجيل ثاني مكسب أسبوعي.

 

 


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