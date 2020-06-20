أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. انخفاض الليمون الى 20 جنيه والبطاطس بـ 3.5

كتب مدحت وهبة

تطرح شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك فى ظل استقرار الاسعار

وينشر "اليوم السابع" قائمة بأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:

-الطماطم بسعر 4.5 جنيهات للكيلو والبطاطس بـ 3.5 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه.

- الكوسة بـ 6 للكيلو والجزر بـ 5.5 جنيه والخيار بـ 4.5, جنيه

-الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6.25جنيهات

- الفلفل البلدى بـ 7.5للكيلو والليمون 20 جنيها.

الباميا الخضراء 20 جنيه

- الفاصوليا الخضراء بـ 10 للكيلو جرام.

-التفاح البلدى 11 جنيه

التفاح الإيطالي 24

برقوق من 19 الى 30 جنيه

خوخ سكرى 9.5 جنيه

كانتلوب 6 جنيه

بطيخ 5 جنيه

الموز المستورد 28 جنيه

العنب 11 جنيه