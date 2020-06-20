اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 12:11 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. انخفاض الليمون الى 20 جنيه والبطاطس بـ 3.5

السبت، 20 يونيو 2020 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. انخفاض الليمون الى 20 جنيه والبطاطس بـ 3.5 أسعار الخضروات والفاكهة
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تطرح شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك فى ظل استقرار الاسعار
 
 
 
وينشر "اليوم السابع" قائمة بأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:
 
-الطماطم بسعر 4.5 جنيهات للكيلو والبطاطس بـ 3.5 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه.
 
- الكوسة بـ 6 للكيلو والجزر بـ 5.5 جنيه والخيار بـ 4.5, جنيه
 
-الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6.25جنيهات
- الفلفل البلدى بـ 7.5للكيلو والليمون 20 جنيها.
الباميا الخضراء 20 جنيه
- الفاصوليا الخضراء بـ 10 للكيلو جرام.
-التفاح البلدى 11 جنيه
التفاح الإيطالي 24
برقوق من 19 الى 30 جنيه
خوخ سكرى 9.5 جنيه
كانتلوب 6 جنيه
بطيخ 5 جنيه
الموز المستورد 28 جنيه
العنب 11 جنيه
 
 

التموين

المجمعات الاستهلاكية

اسعار الخضراوات والفاكهة

اخبار مصرية

اسعار الخضار

اسعار الفاكهة اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسعار الخضروات الجملة اليوم الجمعة..الملوخية بـ3 جنيهات

الجمعة، 19 يونيو 2020 11:49 ص

أسعار الخضروات اليوم.. انخفاض أسعار الخيار ليبدأ من 1.5 جنيه

الخميس، 18 يونيو 2020 11:44 ص

أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. الكوسة بـ 1.5 جنيها للكيلو

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:45 ص

أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم .. انخفاض البصل لـ2.25 جنيه

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:09 ص

أسعار الخضروات اليوم بسوق الجملة بأكتوبر .. الطماطم تبدأ من 1.5 جنيه

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:35 ص

أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الأحد.. انخفاض الملوخية والخيار

الأحد، 14 يونيو 2020 12:49 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى: الجيش المصرى قادر على الدفاع عن الأمن القومى داخل وخارج حدود الوطن

السيسى: الجيش المصرى قادر على الدفاع عن الأمن القومى داخل وخارج حدود الوطن

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان

قبل ساعات من انطلاق امتحان الثانوية.. 20 نصيحة هامة للطلاب

قبل ساعات من انطلاق امتحان الثانوية.. 20 نصيحة هامة للطلاب

الصحة لـ"المخالطين لحالات كورونا": يجب قياس درجة حرارتك كل 8 ساعات

الصحة لـ"المخالطين لحالات كورونا": يجب قياس درجة حرارتك كل 8 ساعات

عضو بالأطباء: وفاة استشارى أنف وأذن بكورونا.. وارتفاع العدد لـ81 شهيدا

عضو بالأطباء: وفاة استشارى أنف وأذن بكورونا.. وارتفاع العدد لـ81 شهيدا

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غدا.. 50 سؤالا و3 ساعات زمن الإجابة

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غدا.. 50 سؤالا و3 ساعات زمن الإجابة

متظاهرون يسقطون تمثال جورج واشنطن ويشعلون النار برأسه فى أوريجون الأمريكية

متظاهرون يسقطون تمثال جورج واشنطن ويشعلون النار برأسه فى أوريجون الأمريكية

وصول 4 رحلات طيران استثنائية تقل 858 من العالقين بـ 3 دول

وصول 4 رحلات طيران استثنائية تقل 858 من العالقين بـ 3 دول

المالية: توحيد برامج القطاع الصحى للمستشفيات بالجامعات والأزهر والصحة

المالية: توحيد برامج القطاع الصحى للمستشفيات بالجامعات والأزهر والصحة

السكة الحديد: مستمرون فى تطبيق قرار تغريم الركاب مستقلى القطارات بدون كمامة

السكة الحديد: مستمرون فى تطبيق قرار تغريم الركاب مستقلى القطارات بدون كمامة

مساجد مكة المكرمة تفتح أبوابها أمام المصلين غدا بعد 90 يوما من الإغلاق

مساجد مكة المكرمة تفتح أبوابها أمام المصلين غدا بعد 90 يوما من الإغلاق

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 34

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 34

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة