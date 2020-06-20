أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البورى من 42-48 للكيلو

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 20-8-2020 استقرارا فى سوق الجملة بالعبور حيث استقرت أسعار البورى نمرة 1 لتتراوح بين 42-48 جنيها للكيلو وتراوح سعر البورى نمرة 2 بين 32 – 38 جنيها للكيلو، وسجل البربون 35 – 45 جنيها والبربون المجمد بين 25 – 35 جنيها، وسعر السمك الثعابين 50-210 جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسري 60-70 جنيها، والمكرونة الخليجى بين 32-38 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 20-30 جنيها، وموسى بين 60-80جنيها للكيلو.

فيما سجلت أسعار البلطى 1 لتتراوح بين 24 - 29 جنيها ، وأسعار البلطى 2 أسعار تتراوح بين 20 – 23 جنيها، سجل البلطى الأسوانى 17 – 37 ، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

بينما استقرت أسعار الكابوريا بين 30 -130 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها وسجلت أصناف الجمبرى أسعار تتراوح بين جمبرى 2 بين 200 – 260 جنيها وجمبرى 2 مجمد بين 85 – 165 جنيها، وجمبرى 3 بين 90 – 140 جنيها للكيلو .

والجدير بالذكر أن هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، أكدت أن هناك سعيا لرفع نصيب الفرد المصرى من الإنتاج السمكي للوصول للمعدل العالمي، لافتًا إلى أن مصر حققت 97% من الاكتفاء الذاتى ،و أن نصيب الفرد من السمك يبلغ 19.6 كيلو جرام سنويا، فى حين يبلغ عالميا 20.3 كيلو جرام، وأن هناك اتجاها نحو التصدير ويتم الآن تصدير من 30 إلى 50 ألف طن من الأسماك، وأوضح أن مصر تنتج نوعيات من الأسماك عليها طلب من الخارج، و أن تطوير البحيرات الذى شهدته مصر خلال الـ6 أعوام الماضية عمل على زيادة الإنتاج.