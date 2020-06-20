أساتذة جامعة المنصورة يحصدون جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2020

الدقهلية شريف الديب

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، خلال اجتماعه الرابع والستين المخصص للتصويت جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لهذا العام، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وفاز الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة، ووزير التعليم العالى الأسبق، بجائزة الدولة التقديرية لعام 2020 في مجال العلوم الاجتماعية.

كما فازت الدكتورة مروه عودة مدرس الفنون التعبيرية بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة بجائزة الدولة التشجيعية لعام 2020 م فى مجال الفنون - قسم تصميم الأزياء المسرحية.