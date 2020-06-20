يريفان (أ ش أ)

أعلن المركز الوطنى لمواجهة الأوبئة فى أرمينيا، تسجيل 551 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة بالبلاد إلى 19 ألفا و708 حالات، وجاء في بيان لمركز مواجهة الأوبئة، حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم السبت" أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي بلغ 19 ألفا و708 حالات، وتعافى 8 آلاف و854 شخصا، وتوفي 332 شخصا"، ولفت البيان إلى أن 10 آلاف و406 حالات يخضعون حاليا للعلاج.

فيما بلغ عدد عمليات الفحص للكشف عن الفيروس التي أجريت في أرمينيا منذ بداية الأزمة 93 ألفا و786 اختبارا.

وأعلنت سلطات الإقليم عن فرض حالة طوارئ في البلاد خلال الفترة من 16 مارس إلى 13 يوليو المقبل.

وكانت أرمينيا، مددت حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 13 يوليو المقبل مع تواصل الزيادة فى الإصابات اليومية، ورغم تمديد حالة الطوارئ، عاودت جميع قطاعات الاقتصاد تقريبا العمل منذ إعادة فتح الشركات والأعمال فى أوائل مايو لمنع انهيارها.

وفرضت الحكومة، استخدام الكمامة فى الأماكن العامة فى محاولة للحد من انتشار الفيروس.

وقال نائب رئيس الوزراء تيجران أفينيان، الأسبوع الماضى، إن الحكومة عقدت العزم على إعادة الرحلات الجوية الدولية اعتبارا من منتصف يوليو لمساعدة صناعة السياحة.

وسجلت أرمينيا، البالغ عدد