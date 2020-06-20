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أردوغان يعترف بالفشل فى مواجهة فيروس كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 02:24 م
أردوغان يعترف بالفشل فى مواجهة فيروس كورونا رجب طيب أردوغان
رويترز

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قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن بلاده خسرت بعض التقدم الذى أحرزته فى مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، لكن التركيز على النظافة الشخصية واستخدام الكمامات والتباعد الاجتماعى سيحمى الناس وسيساعد الاقتصاد على العودة صوب التعافى فى النصف الثانى من العام.
 
وأضاف أردوغان، فى خطاب بثه التلفزيون، "الأعداد فى الأيام القليلة الماضية تظهر أننا خسرنا موقعنا فى المعركة ضد الجائحة... لكننا نهدف لإلغاء الجائحة من أجندتنا من خلال الالتزام بقواعد النظافة واستخدام الكمامات والتباعد".
 

تركيا

اردوغان

كورونا

فيروس كورونا

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