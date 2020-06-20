أخبار الاقتصاد اليوم.. قطاع الأعمال تتابع إحياء فندق كونتيننتال بـ1.7 مليار جنيه

كتب عبد الحليم سالم

شهدت أخبار الاقتصاد المصرى، اليوم السبت 20-6-2020، العديد من الأحداث الهامة والاجتماعات المتعلقة باستغلال أصول الدولة وكذلك متابعة المراحل الانتاجية والصناعية

"الاحصاء": زيادة في استهلاك الكمامات والإنترنت والأرز و الزيت بسبب كورونا

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ظهرت الدراسة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع استهلاك الأسر المصرية من الأدوات الطبية "قفازات- كمامات" بنسبة 46.5% و المنظفات والمطهرات بنسبة 67٪ وفواتير الإنترنت 5.6٪.

ورصدت الدراسة، أسباب ارتفاع استهلاك الاسر المصرية من بعض السلع في ظل أزمة كورونا، فقد ارجع 85٪ من الاسر أن سبب الارتفاع هو زيادة الكميات المستهلكة، وخاصة فيما يتعلق باستهلاك الارز وزيت الطعام.

وفي المقابل،اوضحت الدراسة تراجع استهلاك الاسر من الملابس ومصاريف المدارس والدروس الخصوصية بالإضافة إلى مصاريف النقل والمواصلات وذلك بنسب 27.2%، 30.8٪، 33.5٪، 33.2٪ على التوالي.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، أول دراسة من نوعها لرصد آثار فيروس كورونا المستجد على الأسر المصرية، وإلقاء الضوء على أكثر المشاكل التي تعاني منها الأسر، وأفضل الطرق التي تساعد الأسر المصرية لمواجهة تلك الأزمة.

الصناعة: إجراءات حاسمة ضد التجاوزات المرصودة بالوحدات الإنتاجية فى الروبيكي

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان تنمية وتطوير صناعة الجلود المصرية تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرةً الى ان مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى تعد أحد اهم المدن الصناعية المتخصصة والتى تم تصميمها وفق أحدث المعايير العالمية.

وقالت: القيادة السياسية تولى هذه الصناعة اهتماماً كبيراً بهدف جعل مصر مركزاً استراتيجياً لصناعة الجلود ليس على المستوى المحلى أو الإقليمي فقط وانما على المستوى الدولي أيضا ، وذلك من خلال تحقيق التكامل بين سلاسل القيمة في صناعة الجلود المصرية للوصول الى منتج عالى الجودة قادر على المنافسة في السوقين المحلى والخارجى.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية المفاجئة التى قامت بها الوزيرة صباح اليوم لمدينة الجلود بالروبيكى وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لمعدلات العمل داخل المدينة ، حيث شملت الجولة تفقد عدد من الوحدات الانتاجية ، وكذا أعمال الإنشاءات الجاري تنفيذها ، الى جانب عمليات تشغيل الخدمات بالمدينة ، وقد رافق الوزيرة خلال الجولة المهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى والمهندس امام السعيد رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية و حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والمهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار .

رئيس القابضة المعدنية: تقدمت باستقالتى ووزير قطاع الأعمال العام قبلها

كشف الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنه تقدم باستقالته لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، وقبلها الوزير موجها إليه الشكر على ما بذله من جهد لأكثر من عامين فى رئاسة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وأضاف مدحت نافع فى بيان نشره على صفحته على الفيس بوك "إننى تعلّمت ألا أركن إلى مناطق الراحة، وألا يكون كرسي السلطة (أى سلطة) أعز علىّ من نفسي وقناعاتي، وأنى لن أترك بعدى سوى اسمي لا وظيفتي وأن أجتنب الجدل العقيم والحوارات الغبية وأن أترك صهوة جوادي ما تبينت أنه لن يبلغ أى غاية أو يندفع بي في الظلام".

وأضاف نافع " لقد قضيت في منصبي ما يزيد قليلاً عن سنتين وأتممت عامين ماليين رئيساً وعضواً منتدباً للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وازدادوا نصف عام عضواً منتدباً للشئون المالية والاستثمار ،و أحسبنى آخر من يجمع المنصبين بعد صدور القانون الجديد".

وزير قطاع الأعمال يتابع مشروع إحياء فندق كونتيننتال بتكلفة 1.7 مليار جنيه

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا بشأن إعادة إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بميدان الأوبرا وسط القاهرة، مع ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس عادل والي العضو المتفرغ للشؤون الفنية بالشركة القابضة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الخطة التي تتبناها الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لإحياء فندق الكونتيننتال، والتي تشمل توثيق كامل لكافة فراغات الفندق والمبنى من قبل الوحدة الإنتاجية التابعة لوزارة السياحة والآثار، وكذلك تكويد وحفظ كافة الجداريات والأعمال الفنية، والأسوار والأعمال والمشغولات الحديدية (الفورفورجية) لإعادة استخدامها في المشروع الجديد وهو ما سيعمل على إعادة الطابع المميز للفندق والمبنى.

وتم إعداد التصميمات الخاصة بالفندق على نفس الطراز المعماري المميز وبنفس ارتفاعاته الاصلية التي أنشأ عليها في عام 1870 مع مراعاة البصمة البنائية للمبنى الأصلي وحدوده الخارجية، بالإضافة إعادة البناء طبقا لواجهاته التاريخية، مع المحافظة على الواجهة المطلة على شارع عدلي وربطها ودمجها مع التصميم على الواجهات التي تم اعداداها والتي تتسق مع الطابع المعماري المميز للمبني.

يشار إلى أن الفندق بدأ إنشائه عام 1866، ثم تم تطويره وتغيير اسمة إلى جراند كونتيننتال عام 1908

وزيرتا الهجرة والتخطيط تكشفان المؤشرات الأولية للعائدين من الخارج بسبب كورونا

أعلنت وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن تشكيل فريق عمل من الوزارتين لحصر كافة بيانات العائدين، عقب استكمال البيانات باستمارة "نورت بلدك"، لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية أو دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو إطلاعهم على الأوعية الاستثمارية المتاحة، وياتي ذلك في اطار التعاون المشترك بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لدمج العمالة المصرية العائدين من الخليج خاصة الفئة المتضررة من انهاء عقودهم بسبب جائحة كورونا.