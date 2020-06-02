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9 صور.. ترصد تطهير ديوان مجلس القنايات بالشرقية بعد إصابة نائب رئيس المدنية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:16 م
9 صور.. ترصد تطهير ديوان مجلس القنايات بالشرقية بعد إصابة نائب رئيس المدنية تطهير مقر ديوان مجلس مدينة القنايات بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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حملات تطهير شهدها مقر ديوان مجلس مدينة القنايات بالشرقية، ذلك بعد إصابة نائب رئيس مجلس المدينة ممدوح عبد العظيم بفيروس كورونا، حيث أوضح محمد العزونى رئيس المدينة ل "اليوم السابع"، أن حملات التطهير تتم بشكل يومى فى بنطاق المدينة بالأخص عقب ساعات الحظر، فيتم تعقيم المنشآت و قسم الشرطة و الشوراع

وأضاف بقوله، أن نائبه لم يخالط الموظفين والمواطنين ، حيث انه فى عزل منزلى منذ عدة أيام ، لكنه عندما تدهورت حالته الصحية نصحه الطبيب بالحجز بالمستشفى المركزى لتلقى جلسات تنفس واستكمال العلاج

 كانت أكدت محافظة الشرقية ، باستمرار اعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطه للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظه بالإضافة الى الإستمرار فى نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا واعراضة وكيفية الوقاية منه ، و شددت على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، و استمرار اعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطه للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظه بالاضافه الى الاستمرار فى نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا واعراضة وكيفية الوقاية منه وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين ، و تواصل بالتنسيق مع قوات الأمن بتنفيذ حملات مكبرة على المقاهى والكافتريات وسناتر الدروس والحضانات والصالات الرياضيه ومراكز وأندية الشباب وقاعات الأفراح والسويقات العشوائية للحد من التجمعات بأعداد كبيرة فضلا عن تعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية والشوارع لمنع انتشاره .

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