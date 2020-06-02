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7 محافظات تخصص أرقام ساخنة للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:04 ص
7 محافظات تخصص أرقام ساخنة للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا خط ساخن - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، المحافظين، بتخصيص خط ساخن فى كل محافظة، يتم تفعيله على مدار الـ 24 ساعة، لمتابعة استفسارات وشكاوى المواطنين، بشأن العلاج من فيروس كورونا، وأن يقوم كل محافظ بنفسه بمتابعة أى شكاوى ترد عبر هذا الخط الساخن، ولاسيما فى حالة رفض أى مستشفى تابعة للمحافظة دخول حالات مصابة إليها، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة لمتابعة عمل كل خط ساخن، باعتبار أن خط كل محافظة سيشكل نقطة وصول أسرع لطالب الشكوى أو الحالة.

محافظة القاهرة تخصص خط ساخن للإبلاغ عن إصابات فيروس كورونا

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عن تخصيص الخط الساخن 15469 للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك متابعة استفسارات وشكاوى المواطنين عليه بشأن العلاج من فيروس كورونا. وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية مشددة ضد أى مسئول يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.

 

محافظ الجيزة: إطلاق خط ساخن للرد على استفسارات المواطنين حول كورونا

كما أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تخصيص خط ساخن يتم تفعيله على مدار الـ24 ساعة لمتابعة استفسارات وشكاوى المواطنين بشأن العلاج من فيروس كورونا، حيث تم تخصيص أرقام 114 الخاصة بمحافظة الجيزة و35714170 الخاص بمديرية الشئون الصحية بالجيزة وذلك للتسهيل على المواطنين.

محافظة القليوبية تخصص رقما للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت محافظة القليوبية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تخصيص رقم تليفون "01555573040" للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا أو الاشتباه، موضحة أن الطاقم الطبى سيتعامل مع الحالات المصابة بسرية تامة، كما تم التأكيد أنه سيتم التعامل مع البلاغات الكيدية وفقا للقانون.

 

محافظة الأقصر تعلن تخصيص خط ساخن 24 ساعة لتلقى بلاغات كورونا

فيما أعلنت محافظة الأقصر، أنه تم تخصيص الخط الساخن بالمحافظة (01020377777) ويعمل على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لتلقي كافة استفسارات وشكاوى المواطنين بشأن العلاج من فيروس كورونا، ومتابعة أي شكاوى عن المنظومة الصحية على مستوى المحافظة.

 

خط ساخن لمتابعة شكاوى واستفسارات المواطنين بالغربية لمواجهة كورونا

ومن ناحيته قال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أنه تم تخصيص خط ساخن رقم 15573 لمتابعة شكاوى المواطنين واستفساراتهم حول فيروس كورونا المستجد، حيث يأتي إطلاق الخط الساخن يأتى ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة للحد من انتشار الفيروس، مؤكدا على المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأى شكاوى ترد عبر الخط الساخن والتأكد من التعامل الفورى مع أية حالات اشتباه.

 

محافظ مطروح: خط ساخن للرد على أى استفسارات أو تساؤلات خاصة بفيروس كورونا

فيما أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه تم تخصيص خط ساخن للرد على أى استفسارات أوتساؤلات أو بلاغات خاصة بفيروس كورنا، وذلك على الخط الساخن :114 أو خط تليفون: 4933158 046  أو 4943692 046،وإستقبالها من خلال غرفة أزمات وعمليات ديوان عام المحافظة بحضور مندوب من  مديرية الصحة على مدار  24 ساعة للرد على الاستفسارات المتعلقة بالفيروس و كيفية التعامل والاجراءات اللازمة للتعامل معها.

 

تدشين خط ساخن بمحافظة بورسعيد لتلقى شكاوى وبلاغات فيروس كورونا

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه تم  تدشين خط ساخن  برقم 01201461916 وغرفة عمليات المحافظة علي رقم  0663222945 لتلقى الشكاوى والبلاغات الخاصة بفيروس كورونا  بالإضافة إلى الخط الساخن 105 ، وذلك لسرعة التواصل مع المواطنين ، والاستجابة للشكاوى والبلاغات فى أسرع وقت.


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