"5 شهور علاج".. وفاة الطبيب الصيني هو ويفينج بكورونا بعد تحول لون بشرته للأسود

كتب محمد شعلان

توفى الطبيب الصيني "هو ويفينج" متأثرا من إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد 5 أشهر من مقاومته الوباء العالمي في مدينة ووهان، حيث أن الطبيب الراحل كان زميلا للطبيب الراحل الذي هاجمته السلطات الصينية بعدما كان أول من أطلق تحذيراً من خطورة كورونا كوباء قدام على البشر، وقبل أن يتوفى الطبيب "هو ويفينج" تعرض لأعراض غريبة حيث تحول لون جلده فجأة إلى اللون الداكن وكأن بشرة سمراء.



الطبيب الراحل خلال رحلة العلاج

ونشرت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، مجموعة من الصور للطبيب الصيني الراحل قبل أيام من رحيله، كما أفادت صحيفة "ذا بيبر" الإخبارية الصينية، أن الدكتور هو ويفينج، الذي أصيب بالفيروس من خلال العمل في كانون الثاني/ يناير، مر في مستشفى في مركز الزلزال السابق ووهان.



الطبيب الصيني قبل وفاته

وقال المطلعون للصحيفة إن الطبيب البالغ من العمر 42 عامًا عولج في وحدات العناية المركزة لأكثر من شهر قبل أن يفقد حياته بسبب المضاعفات الناجمة عن الفيروس التاجي

الدكتور هو، طبيب المسالك البولية، كان زميلًا مع الراحل لي وينليانغ، الذي تم توبيخه من قبل الشرطة الصينية لإطلاقه إنذارًا بالفيروس ثم مات بسبب مرض COVID-19، وكلاهما عمل في مستشفى ووهان المركزي.



الطبيب على سرير المرض

وقد شهد المستشفى وفاة ما لا يقل عن خمسة من العاملين في المجال الطبي بسبب المرض الفتاك. ولم يعلق بعد على وفاة الدكتور هو.

وقال متحدث سابقًا إن لون الجلد غير الطبيعي للدكتور هو، ناتج عن مضاد حيوي حصل عليه أثناء العلاج.

وقال المتحدث إن أحد زملاء الدكتور هو ، الدكتور يي فان ، الذي تحول جلده إلى اللون الداكن بسبب COVID-19 ، قد تعافى تمامًا بعد إصابته بالمرض في نفس الوقت الذي أصيب فيه الدكتور هو ، وفقًا لما قاله المتحدث.

واكتشف دكتور يي والدكتور هو ، كلاهما البالغ من العمر 42 عامًا ، الفيروس التاجي الجديد أثناء علاج المرضى في مستشفى ووهان المركزي في منتصف يناير، وتظهر اللقطات التي نشرتها محطة تلفزيون بكين أن الممرضين ملقاة على فراشهم بجلدهم الداكن في 6 أبريل في مستشفى توهانجي في ووهان.

وقال البروفيسور دوان جون ، نائب مدير قسم طب الرعاية الحرجة في مستشفى الصداقة الصينية اليابانية ، إن الفريق الطبي المعالج للحالة أفاد بأن الدواء تسبب في تصبغ مفرط في جسم الأطباء ، لكن الحالة الاخرى ستختفي من عليها العلامات ببطء عندما يتعافون، وفقا لمقطع تليفزيوني من المؤتمر الصحفي.