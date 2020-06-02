اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:11 ص
خالد صلاح
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5 أمراض صيفية تحدث بسبب الماء.. تعرف عليها

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:00 ص
5 أمراض صيفية تحدث بسبب الماء.. تعرف عليها أمراض منزقلة عن طريق الماء
كتبت إيناس البنا

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قد يصاحب قدوم فصل الصيف العديد من المخاوف الصحية ، بما في ذلك الأمراض المتعلقة بالمياه، والأمراض المتعلقة بالمياه هي السبب الأكثر شيوعًا للوفيات فى العديد من الدول، والعديد من البلدان النامية ترتفع فيها نسب الوفيات بسبب الأمراض المتعلقة بالمياه منها  الهند مثلا في حدود 80 % تقريباً.
 
وفيما يلي قائمة بأكثر 5 أمراض فتاكة تتعلق بالمياه تحدث في الهند وفقا لموقع " thehealthsite"، 
 

إسهال

يمكن أن يحدث هذا المرض بسبب استهلاك الملوث المرتبط بالماء، و يمكن تصنيف الإسهال من خلال البراز المائي المتكرر والمرتخي، و تحدث معظم حالات الإسهال بسبب البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات، ويمكن أن يتراوح الإسهال من حالات طفيفة ومؤقتة قد تؤدي إلى الوفاة. 
على الصعيد العالمي ، تحدث ما يقدر بنحو 2 مليار حالة من الإسهال كل عام ، ويموت حوالي 1.9 مليون طفل دون سن 5 سنوات من الإسهال، و قد تزول الحالات الخفيفة من الإسهال الحاد دون علاج، وبعض علامات الإسهال:
 
المغص.
انتفاخ البطن.
براز مائى أو رخو.
فقدان محتوى الماء ، مما يؤدي إلى الجفاف.
دم في البراز أو صديد.
التقيؤ المتكرر.

الكوليرا

الكوليرا ، مرض تسببه البكتيريا ، ينتشر من خلال الأكل والشرب الملوث، وهى عدوى إسهالية حادة تسببها بكتيريا تسمى الضمة الكوليرية، وفي كثير من الأحيان ، لا يعرف الناس عن الكوليرا التي تأخذ شكلها الشديد.
 
ولكن من الضروري تحديد الكوليرا في الحالة الأولية، وغالبًا ما يكون الناس غير قادرين على تناول الطعام أثناء مرض الكوليرا والذي ينخفض ​​بسببه مستوى السكر في الدم، كما  يمكن أن يكون هناك نقص في البوتاسيوم في الجسم ، مما له تأثير مباشر على الجسم.
 
 في مثل هذه الحالة ، من الضروري شفاء نفسك بسرعة والقضاء على البكتيريا ، والتي تحتاج إلى نظام غذائي أفضل، وفيما يلي بعض أعراض الكوليرا التي تحتاج إلى معرفتها:
 
الإسهال مع القيء
يقلل التبول
يبدأ الجسم في البرودة.
تسارع معدل ضربات القلب
التعب المستمر
ضغط دم منخفض
قلة الماء في الجسم
جفاف الفم والأنف

الملاريا

تحدث الملاريا بسبب لدغة بعوضة الأنوفيلة الأنثوية التي تزدهر في المياه القذرة، و يعض البعوض الملاريا يكثر في اللي،  يرجع سبب ولادة هذه البعوض إلى جمع المياه في الحفر والنفايات والإطارات الفاسدة ومبردات الأواني وما إلى ذلك، لذا ، من الضروري عدم السماح بتراكم المياه حول مكتبك أو منزلك.
 
تبدأ العلامات الأولية للملاريا بالحمى ، مما يؤدي إلى انخفاض الهيموجلوبين، و يتفاعل كل شخص مع المرض بشكل مختلف ، ويعتمد أيضًا على العدوى، وتفشي الملاريا يكون أكثر انتشارا بسبب التقلبات الجوية المتكررة، وهذا التغيير في الطقس يخلق أيضًا ظروفًا مواتية لهذه البعوض. 
 
في مثل هذه الحالة ، من الضروري أن تعتني تمامًا بصحتك في موسم التغيير وأن ترتدي ملابس ذات أكمام كاملة، و بعض أعراض الملاريا لفهم الوضع بشكل أفضل:
 
الحمى الباردة.
الحمى كل يومين أو ثلاثة أيام.
حمى مع صداع شديد.
الإغماء في الحالات الخطيرة.
تشنجات اليد.

التهاب الدماغ الياباني

ينتشر التهاب الدماغ الياباني عن طريق لدغات البعوض المصابة،  في حين أن معظم الحالات خفيفة جدًا ، قد تتسبب بعض الحالات في التهاب الدماغ.
 يجب على المرء أن يراقب علامات مثل الصداع المفاجئ والحمى الشديدة والقيء والنوبات والارتباك. إذا واجهت هذه الأعراض مرارًا وتكرارًا ، يجب عليك استشارة الطبيب. 
 
يتوفر لقاح ضد هذا الفيروس، إذا كنت تعتقد أنك ذاهب إلى مكان يحتمل أن تصاب فيه أنت أو طفلك بفيروس التهاب الدماغ الياباني ، فمن المستحسن إجراء التطعيم المسبق، ويجب أن يؤخذ هذا التطعيم على جرعتين بفارق 28 يومًا. 
 
تشمل أعراض التهاب الدماغ الياباني الحمى والقيء والصداع وفي الحالات الحادة والغيبوبة والنوبات وأخيراً الموت. إن لقاح التهاب الدماغ الياباني مكلف للغاية ، لذلك لا تستطيع معظم الأسر المتخلفة اقتصاديًا في الهند تحمله.
 

داء الفيلاريات

Filaria هو ثاني أكبر مرض في العالم يمكن أن يسبب إصابة الشخص بالإعاقة،  داء الفيلاريات اللمفي يسمى داء الفيلاريات، تنتشر الفيلاريا عن طريق البعوض ، بشكل أساسي من خلال البعوض الأنثوي Culax phantigans. ثم عندما يعض البعوض شخصًا صحيًا ، يدخل فيروس فيلاريا جسده عن طريق الدم، ولكن معظم حالات العدوى تظل صامتة لفترة طويلة جدًا ولا تظهر إلا عندما تصل الأعراض إلى مرحلتها القصوى، ويمكن أن يؤدي داء الفيلاريات إلى العمى ، ويمكن أن يؤثر تصبغ الجلد السريع والديدان الخيطية على أجزاء مختلفة من الجسم.
 

امراض منقولة بالماء

التهاب الدماغ

داء الفيلاريات

البعوض

الملاريا

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