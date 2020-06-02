5 أدوية تجربها مستشفيات بريطانيا بحثا عن علاج لفيروس كورونا.. اعرفها

كتبت إيناس البنا

ما زال البحث عن دواء لفيروس كورونا مستمرا فى جميع دول العالم، وتقوم بريطانيا الآن بتجربة 5 أدوية جديدة في 30 مستشفى في جميع أنحاء البلاد في السباق للعثور على علاج لـ Covid-19 .

فبعد أيام قليلة من توقف التجارب العالمية على هيدروكسي كلوروكين ، وهو الدواء الذي روج له دونالد ترامب كعلاج لفيروس كورونا ، يتطلع العلماء البريطانيون وفقا لصحيفة " الجارديان" إلى تسجيل مئات المرضى لإجراء تجارب على الأدوية التي يأملون أن تمنع الأشخاص من المرض بما يكفي ليحتاجوا إلى رعاية مكثفة أو أجهزة تهوية.

ووفقا لتقرير جريدة " الجارديان" البريطانية، فإن الأدوية الـ 5 ، التي يمكن الكشف عنها لأول مرة فى التجربة ، هي:



الهيبارين: دواء سيولة للدم يستخدم في المستشفيات، سيتم إعطاؤه لمرضى Covid-19 لأول مرة الشهر المقبل، ففي عدد من الحالات ، ثبت أنه قد يكون له "تأثير كبير في الرئة"، "، فهو جزيء لزج كبير يمكنه الالتصاق بالفيروسات ومنعها من دخول الخلايا وثانيًا قد يكون له تأثير مهم مضاد للالتهابات". ستكون اختبارات الهيبارين متوقعة للغاية لأنها مستخدمة على نطاق واسع بالفعل ، وتبين أنها مقبولة على نطاق واسع ، وهي تحدث بشكل طبيعي وبالتالي يمكن إنتاجها بثمن بخس وبكميات كبيرة إذا ثبتت فعاليتها.

Bemcentini

تم تطويره من قبل شركة BerGenBio النرويجية ، ويستخدم لعلاج اضطرابات الدم، وقد تبين أن لها تأثيرًا قويًا مضادًا للفيروسات" للحد من العدوى في التجارب على عدد من الفيروسات بما في ذلك فيروس إيبولا وسارس التاجي 2.، لانه فيما يبدو أنه يعمل عن طريق منع الفيروس من إصابة الخلايا، ولكن أيضًا عن طريق تقليل تكاثره داخل الخلايا السليمة عن طريق الحفاظ على المناعة الفطرية التي تم إنشاؤها بواسطة بروتينات الإنترفيرون من النوع 1 نشطة.



Medi3506 ، حقن مضاد للالتهابات يتم تطويره لاضطرابات الجلد ومرض الانسداد الرئوي المزمن ، ولكن تم استخدامه أيضًا في تجارب الربو من قبل شركة AstraZeneca،وتعمل على تهدئة العاصفة الخلوية التي تتسبب في فرط نشاط جهاز المناعة وتسبب الحمى والالتهاب والتعب.



Calquence دواء آخر من شركة AstraZeneca ، يستخدم لعلاج ليمفوما الخلايا، يعمل كمثبط للإنزيم معروف وتم تطويره لالتهاب الرئة الحاد، وتم اختياره لمحاكمة رسمية بعد أن أظهرت الأدلة القصصية انخفاض معدل حدوث المضاعفات الناجمة عن عدوى كوفيد أو إصابات الرئة الشديدة. دواء آخر من شركة AstraZeneca ، يستخدم لعلاج ليمفوما الخلايا، يعمل كمثبط للإنزيم معروف وتم تطويره لالتهاب الرئة الحاد، وتم اختياره لمحاكمة رسمية بعد أن أظهرت الأدلة القصصية انخفاض معدل حدوث المضاعفات الناجمة عن عدوى كوفيد أو إصابات الرئة الشديدة.

Zilucoplan

وهو دواء تم تطويره من قبل شركة الأدوية الحيوية البلجيكية UCB ، والذي يتم بالفعل تجربته للعلاج المحتمل للوهن العضلي الوبيلى ، وهو اضطراب في العضلات والعظام، وتتركز الآمال في قدرته على وقف الإفراط في إفراز "سلسلة التكملة" ، وهي جزء من جهاز المناعة الذي يمكن أن يقتل الخلايا ويؤدي إلى تلف الرئة والأنسجة الكارثي، وتركز الكثير من الأضرار على خلايا الدم والأوعية الدموية الصغيرة جدًا في الرئة."

ووفقا للتقرير، فإنه إذا أسفرت التجارب عن نتائج إيجابية ، فإنها ستغذي برنامج البحث الوطني للمرحلة الأخيرة الذي تديره جامعة أكسفورد.