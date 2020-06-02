17 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء وتقنين واضعى اليد على الأراضى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت نائب محافظ الشرقية ، أن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظه ، قد تلقت 17 ألف و 752 طلبا للتصالح فى بعض مخالفات البناء ، وتقنين أوضاعهم طبقا للقانون رقم 17 لسنه 2019 ، ولائحته التنفيذيه لتحصيل رسوم التصالح المقرره فى هذا الشأن.

جاء ذلك خلال حضورها إجتماع المحافظ برؤساء المراكز والمدن والأحياء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وبدوره شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة لتقنين أراضى أملاك الدوله المتعدى عليها بنطاق دائرة المحافظة، وسرعة البت فيها، والحفاظ على الأراضي، التى جرى إستردادها ، وعدم السماح بالتعدى عليها مرة أخرى ، بضرورة التيسير على المواطنين وتشجيعهم للتقدم بطلبات التصالح للجان الفنيه المشكله وتقنين أوضاعهم لتلاشى حملات الإزالة المقرر تنفيذها فى العقارات المخالفه وذلك تنفيذا للقانون .