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​صور.. رفع أكوام القمامة من مقابر الشهداء وميدان أبو حشيش بالمحلة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:41 م
​صور.. رفع أكوام القمامة من مقابر الشهداء وميدان أبو حشيش بالمحلة رفع أكوام القمامة من مقابر الشهداء
الغربية - عادل ضرة

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​قاد المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب رئيس حي ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة بنطاق الحي بعد تعدد شكاوى المواطنين من انتشار القمامة بالشوارع. شارك فيها معدات جهاز النظافة بالحي، واستهدفت كنس الأتربة بداية من كوبرى الفريق رضا حافظ   ورفع القمامة والمخلفات من ميدان أبو حشيش وحندق،  ومقابر الشهداء ، وشارع الترع، وتم نقل القمامة لمصنع تدوير القمامة بالمحلة.

 
وكان حى ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب،  قد نفذ حملة نظافة مكبرة صباح أمس الاثنين بشوارع المدينة بنطاق الحي بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة بتكثيف حملات النظافة العامة بشوارع المدن والاحياء حفاظا على المظهر العام. شارك في الحملة معدات جهاز النظافه بالحى.

واستهدفت الحملة عدة مناطق بنطاق الحى منها شارع الترعة ومطلع كوبري الفريق رضا حافظ و أول طريق سكة زفتى وأمام موقف زفتى وأمام مبنى حي ثان المحلة، وتم نقل القمامة الي مصنع تدوير القمامة باول طريق الجابرية. وكان حى ثان المحلة الكبرى برئاسة المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب قد نفذ امس حملة نظافة مكبرة بطريق نادى الشرطة الرئيسى بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بتكثيف حملات النظافة العامة بشوارع المحافظة.

شارك فى الحملة لمياء خليفة نائب رئيس حى ثان المحلة وجهاز بالحي، واستهدفت الحملة أعمال تطوير شارع نادى الشرطة حيث يبلغ طوله حوالى 500 متر وهو من الشوارع ذات أهمية كبيرة بنطاق الحى حيث يربط مابين منطقة نعمان الأعصر وكوبرى الرباط وطريق المحلة زفتي، وتم رفع تراكمات القمامة والأتربة بطول الشارع ودهان الأعمدة الكهربائية بألوان علم مصر، وصيانة كشافات الإنارة.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد أعلن السبت الماضى ، عن تنفيذ 51 قرار إزالة لاسترداد أراضى أملاك الدولة وعدم استغلالها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات رئيس مجلس الوزراء

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