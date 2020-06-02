يتبرع بمنزله لعزل مصابي كورونا.. مواطن بالقليوبية: برد الجميل لأهلي وبلدي

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن أحمد الشاذلي مدير عام بتعليم القليوبية، التبرع بمنزله بقرية طنط الجزيرة مركز طوخ بالقليوبية، وتحويله لمقر عزل لمصابي فيروس كورونا المستجد من أهالي القرية والقري المجاورة بطاقة 30 سرير، إلى جانب التبرع بتكلفة الإقامة والتجهيزات والأدوية.

أكد "الشاذلي"، أنه في إطار حرصه على خدمة أهالي قريته طنط الجزيرة وقرى الوحدة المحلية لمجلس قروى إكياد دجوى، ونظرا لما تمر به البلاد من مواجهة وباء كورونا، ولمواجهة ظاهرة عدم الالتزام بالعزل المنزلي، واتخاذ الإحتياطيات اللازمة لمجابهة هذا الفيروس، ما ترتب عليه زيادة فى أعداد المصابين، وعدم استيعاب بعض المستشفيات للحالات الإيجابية، نظرا لارتفاع أعداد المصابين، جاءته الفكرة وعمل على تطبيقها فورا.

وأوضح، أن تبرعه يأتي في إطار رد الجميل لأهل قريته وقرى الوحدة المحلية، ومساهمة في الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة إثر هذا الوباء، قائلاً: "بساعد بلدي وبرد الجميل لأهالينا".

وأشار "الشاذلي"، إلى أنه أمام كل هذا قرر تخصيص المنزل مكانا للعزل للحالات المصابة مؤقتا، التي ظهر تحليلها إيجابيا، موضحا أن المنزل يقع أمام مركز الشباب، ويسع 30 سريرا، مؤكدا أنه على استعداد لتحمل جميع نفقات العلاج للمصابين على نفقته الخاصة، حتى يمن الله عليهم بالشفاء.

واستطرد، أن الله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه، مشيرا إلى أن هذا العمل ليس من باب المفاخرة، ولكن ابتغاء وجه الله، حتى يرفع عنا البلاء.