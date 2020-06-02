اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:00 م
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ووهان الصينية لم تسجل إصابات جديدة بكورونا بعد فحص على مستوى المدينة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:44 م
ووهان الصينية لم تسجل إصابات جديدة بكورونا بعد فحص على مستوى المدينة اختبارات كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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صرح مسؤولون اليوم الثلاثاء، بأنه لم تظهر أى إصابات جديدة بمرض كوفيد-19 في مدينة ووهان الصينية التي ظهر بها فيروس كورونا المسبب للمرض أول ما ظهر، وقالوا إنه تم رصد 300 حالة حاملة للفيروس دون أعراض بعد فحوص شملت معظم سكان المدينة البالغ عددهم 11 مليونا.

وشرعت المدينة في حملتها الطموح في 14 مايو وأجرت فحوصا شملت 9.9 مليون نسمة بعدما أثارت سلسلة حالات جديدة مخاوف من موجة ثانية من العدوى.

غير أن السلطات لم ترصد أي حالات جديدة خلال الفترة من 14 مايو إلى الأول من يونيو حسبما صرح المسؤولون في إفادة صحفية أشاروا فيها إلى أن الحالات الحاملة للفيروس ليست ناقلة للعدوى.

ولا تحصي الصين الحالات الحاملة للفيروس دون ظهور أعراض المرض في عداد حالات الإصابة المؤكدة.

كانت مدينة ووهان الواقعة بوسط الصين هي الأكثر تضررا بالفيروس، إذ شهدت أغلبية الوفيات والإصابات التي وقعت في بر الصين الرئيسي بسبب الفيروس وبلغت 4634 حالة وفاة و83022 إصابة إجمالا.

وبلغت تكلفة إجراء الفحوص على مستوى المدينة حوالي 900 مليون يوان (126 مليون دولار).

 


كورونا

ووهان

الصين

فيروس كورونا

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