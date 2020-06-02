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وكيل وزارة الصحة بسوهاج يتفقد أعمال التطوير بمستشفى حميات جرجا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:23 م
وكيل وزارة الصحة بسوهاج يتفقد أعمال التطوير بمستشفى حميات جرجا وكيل وزارة الصحة أثناء تفقد المستشفى
سوهاج - عمرو خلف

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تفقد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج أعمال تطوير وتجديد مستشفى حميات جرجا ومتابعة المخطط لتوفير احتياجات المستشفى بحضور كل من الدكتور عثمان أحمد عثمان مدير الإدارة الصحية بمركز جرجا، والدكتور عماد الفرجانى مدير الطب الوقائى بإدارة جرجا الصحية، والدكتورة إيمان رياض مدير إدارة الرقابة الداخلية بمديرية الصحة بسوهاج، وأحمد ابو خروف القائم بأعمال التبرع للمستشفى .

وقام وكيل الوزارة، بالمرور على غرف المستشفى حيث تم البدء فى أعمال الدهان والطلاء، وكان معدل السعة الاستيعابية المخصصة للعزل 16 غرفة إقامة بسعة سريرية 48 سرير، مؤكداً أنه سيتم توفير كل ما تحتاجه الغرف من مستلزمات وفرش، وأيضا سوف يتم تركيب شبكة غازات للمستشفى.

كما سيتم تخصيص مسكن للتمريض وتجهيز المبنى الاساسى للاستقبال والفرز، كما قام وكيل الوزارة أيضا لته بزيارة مستشفى حميات البلينا بحضور الدكتور نمر محمدين مدير الإدارة الصحية بالبلينا، وقام بالمرور على غرف المستشفى وسكن التمريض للتأكد من جودة حالتها والنظر فى محتوياتها من أسرة ومستلزمات وفرش وما إن كان هناك قابلية لإستخدامها او تجديدها.

وأشار  الدكتور نمر محمدين، إلى أن المستشفى تحتاج الى توفير جهاز سى بى سى للمعمل، وتوفير مستلزمات وعمل صيانة لجهاز الأشعة الموجود بالمستشفى، وقام جميعة بالتأكد من توفر كافة الادوية اللازمة والضرورية فى ظل البروتوكولات المتبعة والموضحة من قبل وزارة الصحة فى تقديم الخدمة العلاجية، وشدد على وجود كميات كبيرة من الادوية بالمستشفى فى الظروف الحالية لتلافى العجز والنقص.

وأوضح مدير الإدارة الصحية بالبلينا، أن معدل الغرف سيكون 8 غرف إقامة وسعة سريرية عدد 16 سرير مع قابلية الزيادة مقسمة على طابقين الاول (رجال) والثانى (سيدات).


سوهاج

الصحة

جرجا

الادوية

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