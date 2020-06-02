اليوم السابع
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وكيل صحة دمياط: تراجع إصابات ووفيات فيروس كورونا بالمحافظة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:06 م
وكيل صحة دمياط: تراجع إصابات ووفيات فيروس كورونا بالمحافظة الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط
دمياط - عبده عبد البارى

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أكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن المحافظة تشهد استقرارا ملحوظا فى حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأشار إلى أن عدد مصابى فيروس كورونا فى دمياط شهد انخفاضا كبيرا خلال الشهر الماضى مقارنة بأول شهرين من بدء جائحة كورونا، وبعد أن كانت المحافظة فى صدارة المحافظات الأعلى فى عدد الإصابات تحتل دمياط المرتبة العشرين على مستوى المحافظات، ولا ياتى بعدها إلا المحافظات النائية وقليلة السكان.

وقال طلحة فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن المحافظة لم تسجل أى حالات وفاة منذ يوم 14 مايو الماضى، ووصلنا للرقم صفر مرتين يومى 10 و11 مايو بعد أن كنا نتصدر  ترتيب المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية، مضيفا: "نفذنا البروتوكول العلمى والتشخيصى بطريقة صحيحة ما أدى إلى انعدام حالات الوفاة ونجحنا فى قراءة الكيرف الوبائى والتعامل باحترافية للقراءة الكيرفات الوبائية وبما يتناسب مع طبيعة المحافظة.

وأكد طلحة أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة بلغ 471  حالة إصابة، وبلغت أعداد حالات الشفاء 287 حالة ويتبقى تحت العلاج 144 حالة ومنتظر خروج 100 حالة بعد ان اظهرت نتائج التحاليل سلبىتهم أول مرة .

وأشار طلحة إلى أن عدد الوفيات بالمحافظة بلغ 40 حالة وفاة وأن آخر حالة وفاة سجلت يوم 14 مايو الماضى، وكشف أن أغلبهم كبار فى السن ويعانون من الأمراض المزمنة، وتم عمل إحصائية أوضحت أن من سن 80 عاما فيما أكثر هناك 5 حالات وفاة، ومن سن 70 عاما إلى 80 عاما سجلت 8 حالات وفاة، ومن سن 60 عاما إلى 70 عاما سجلت 11 حالة وفاة، ومن سن 50 عاما إلى 60 عاما سجلت 11 حالة وفاة، وأقل من 50 عاما لم نسجل سوى 4 حالات، وهو ما يشير إلى أن معظم حالات الوفاة من 60 إلى 91 عاما.

وأكد طلحة أن الأطقم الطبية بمركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة والمدينة الشبابية برأس البر ومستشفيات العزل بالصدر والحميات يؤدون عملهم على الوجه الأكمل، ووجه لهم التحية والتقدير على تلك الجهود.

وأضاف طلحة أن مديرية الصحة تتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وأن فرق الترصد يعمل بشكل مميز في تتبع الحالات الإيجابية والمخالطين وأن الأيام الماضية شهدت انخفاض في حالات الإصابة.

واختتم طلحة حديثة قائلا: "نفسى أوجه الشكر للمواطنين على التزامهم وأنا أنتهز الفرصة لتوجيه رسالة لهم لحمايتهم ووقايتهم من التقاط العدوى، وأقول لهم أنا وفريقى نعمل 24 ساعة خوفا على حياتكم وأناشدكم البقاء فى منازلكم".

ووجه طلحة الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط على توفير كل الإمكانيات والدعم الكبير الذى يتم تقديمه للقطاع الطبى لاداء مهام عمله.


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