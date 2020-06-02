اليوم السابع
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وكيل تموين الأقصر : تحرير 494 محضر ومخالفة تموينية خلال شهر مايو الماضى

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:50 ص
وكيل تموين الأقصر : تحرير 494 محضر ومخالفة تموينية خلال شهر مايو الماضى الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم خلال شهر مايو الماضى إطلاق عدة حملات مكثفة لضبط المخالفات التموينية، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث أسفرت الحملات على مدار الـ30 يوماً الماضية عن تحرير 494 محضر ومخالفة تموينية متنوعة.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار، فى بيان صحفى، أنه تم خلال شهر مايو 2020 تحرير عدد 494 محضر ومخالفة، شملت بالمخابز عدد 268 مخالفه ما بين (نقص وزن – مواصفات – توقف وغلق – قائمه – ميزان – مواعيد – نظافة – سجلات – مخالفات اخري)، وفى الأسواق تحرير عدد 223 محضر ( عدم اعلان – شهادات صحية – ادارة بدون ترخيص – سلخانه – فواتير – مجهول المصدر – تجميع دقيق – ازيد من السعر – منتهي الصلاحية)، ومواد بترولية عدد 3 تجميع بنزين بأنواعه.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه كانت من أبرز المضبوطات 1.5 طن دقيق مدعم، و1250 سرنجة بمخزن بدون ترخي، و10 طن جنبة رومي مجهول المصدر، و150 كيلو لحوم ذبح خارج السلخانة، وتصرف في الدقيق المدعم عدد  32 شيكارة زنة 50 كيلو، و8 آلاف علبة سجائر، و42 زجاجة كلور، و180 كيس سناكس كبير الحجم مجهول المصدر، و333 كمامة مصنوعة تحت بير السلم بمشغل عبايات حريمى، و195 لتر بنزين، و10 كيلو لحوم مجمدة مجهولة المصدر، و2 جردل مخللات وكرتونة مقرمشات و150 كيس مقرمشات، وطن دقيق تجميع، و17 كيلو كبدة منتهية الصلاحية، و17 كيس كبدة فى 300 جرام، و8 طبق لحم مفروم فى 500 جرام، و6 كيس أجنحة دجاج متبلة منتهية الصلاحية، و4 علبة كوكي صدور دجاج، و4 كيس كرانش بانية، و2 كيس صدور دجاج، وكرتونه بسكويت، و2 علبة هوهوز جامبو، و140 علبة ألعاب نارية مجهولة المصدر، و14 كيس عصائر مجففة، و640 علبة سجائر، و26 عبوة معسل بيع بأزيد من السعر.

 


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