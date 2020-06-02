وكيل تعليم دمياط يوجه باستعادة الحماس بالعمل ويحدد اختصاصات وكلاء الإدارات

دمياط - معتز الشربينى

شدد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على تفعيل قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بشأن اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، خاصة بدواوين الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها والوقوف على مدى استعداد المدارس لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وأكد "عثمان"، أن عبء وكيل الإدارة التعليمية وحجم اختصاصاته لا يقل عن اختصاصات مدير الإدارة مع انفراد مدير الإدارة فى بعض النواحى مثل (الشئون المالية ـ والشئون القانونية)، مضيفا أن دور وكيل الإدارة تعليميا أكثر منه إداريا أى يتصل بالعملية التعليمية سواء من الإشراف والمتابعة للموجهين أو الزيارات الميدانية للمدارس، مشددا على أنه لابد أن يعرف كل منهم جيدا ماله من اختصاصات وما عليه من واجبات.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه لابد من التواصل الدائم بين وكيل الإدارة وبين الموجهين وعمل اجتماعات (أون لاين عن طريق الإنترنت) بالإضافة إلى تفعيل خطط الموجهين بالمدارس لمتابعة تقديم الملفات، خاصة بمدارس اللغات حيث إن التقديم بالصف الأول الابتدائى بمدارس اللغات هو تحديث ملف الطالب الورقى، لذلك يراعى تنظيم تردد أولياء الأمور على المدرسة وفق عدد محدد يوميا مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

وأشار عادل عثمان، إلى أنه اجتمع أمس بمديرى الإدارات التعليمية ونبه لعدة أمور وهناك جزء كبير من دور وكيل الإدارة فى الوقت الحالى، منها الوقوف على مدى استعداد المدارس لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، والتأكيد على إتمام أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس ولجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين.

وطالب وكيل الوزارة، بضرورة استنهاض همم العاملين، حيث إن الظروف التى تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا وحالة القلق عند البعض وتفعيلا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتقليل عدد العاملين بالتناوب، والإجازات الاستثنائية قد يخلق هذا الجو حالة من التراخى عند البعض، ولذلك لابد من إشعار الجميع بأن العمل مستمر ويمكن تأديته من خلال المنزل، المهم أن نستعيد الحماس والجدية فى العمل فجودة العمل لا تتوقف على عدد الأفراد بل بتميز كل فرد فى أداء عمله.

وكان عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، قد عقد اجتماعا مع وكلاء الإدارات التعليمية، بحضور عبدالرازق الزينى وكيل المديرية وسمير عوض مدير عام الشئون المالية والإدارية ويحيى توما مدير عام الخدمات، على أن يتم الاجتماع مع باقى المعنيين على عدة مراحل حرصا على السلامة العامة للجميع.