اليوم السابع
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وكيل أوقاف الأقصر يعلن قائمة 17 منفذا لصكوك الأضحية ووجوه البر.. تعرف عليها

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:00 ص
وكيل أوقاف الأقصر يعلن قائمة 17 منفذا لصكوك الأضحية ووجوه البر.. تعرف عليها الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تقرر تخصيص 17 منفذ ضمن تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بتخصيص عدد من المنافذ على مستوى المحافظة لبيع صكوك الأضحية، وكذلك تلقي قضاء الكفارات وغيرها من وجوه البر، حتى تكون هناك فرصة للمواطنين الراغبين في شراء الصكوك أو التبرع بوجوه الخير النافع.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن تلك المنافذ الـ17 التى خصصتها المديرية تشمل ما يلى:- (منفذ مسجد الرحمن الحاج صبري بجوار إحدى الفنادق الكبري – منفذ مسجد العتيق بالعوامية - منفذ مسجد الإيمان بالأقصر - منفذ مسجد السيد يوسف بالكرنك - منفذ صراف إدارة بندر الأقصر بمسجد أبوالجود - منفذ إدارة أوقاف الزينية - منفذ إدارة أوقاف القرنة - منفذ إدارة أوقاف الطود - منفذ إدارة أوقاف البياضية - منفذ إدارة أوقاف أرمنت - منفذ إدارة أوقاف إسنا - منفذ إدارة أوقاف أصفون- منفذ إدارة أوقاف النمسا - منفذ إدارة أوقاف حاجر كومير - منفذ مسجد سيدي أبوالحجاج الأقصري - منفذ مسجد فاطمة الزهراء بشرق السكة الحديد بمدينة الأقصر - منفذ إدارة أوقاف بندر الأقصر".

وكان قد أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار تنفيذ التعليمات المشددة والخاصة بمقاومة فيرس كورونا المستجد "كوفيد 19" ومنع إنتشار العدوى بين الأهالى، وذلك على مستوى الوزارات والقطاعات الحكومية، تقرر عدم دخول الموظفين والأهالى لمقرات وإدارات الأوقاف بالمحافظة إلا بإرتداء الكمامة الطبية والقفاز الطبى "الجوانتى"، مضيفاً أنه تم التنبيه على جميع العاملين بالمديرية وبمختلف وظائفهم الدعوية والإدارية، أنه إعتبارا من يوم الأحد المقبل، سوف يمنع الدخول إلى مقر ديوان عام المديرية والإدارات التابعه لها، إلا بعد ارتداء الكمامة الطبية والقفاز الطبى ( الجونتى)، وكذلك جميع المواطنين المحترمين الذين يترددون لقضاء مصالحهم بديوان عام المديرية أو الإدارات التابعة لها، وذلك حفاظاً على صحة الجميع، مع التنبيه المشدد بإتباع جميع التعليمات الصادرة فى هذا الشأن من الجهات ذات الإختصاص.

 


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