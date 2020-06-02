وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز حاجز الـ 107 ألف حالة

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، حاجز 107 آلاف حالة، بعد تسجيل 107.620 ألف حالة وفاة، بحسب إحصاءات "وورلد ميتر" المعني برصد وتحليل بيانات الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، بينما اقتربت عدد الإصابات من حاجز 2 مليون إصابة، بعد رصد 1,870,238، فضلا عن تعافى 618,867 حالة، بعد تماثلهم للشفاء.





وعلى صعيد آخر، انتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، رفض أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، عرضه بنشر قوات الحرس الوطنى فى شوارع المدينة للسيطرة على الشوارع ومواجهة ما أسماهم اللصوص والبلطجية واليسار الراديكالى، معتبرًا أن رفض نشر قوات الحرس الوطنى فى نيويورك يعرضها للتمزق بينما يفقد حاكم الولاية تقييمه.

وقال ترامب، فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "كان يوم أمس يومًا سيئًا لأخوة كومو.. خسرت نيويورك أمام اللصوص والبلطجية واليسار الراديكالى وجميع الأشكال الأخرى من Lowlife & Scum.. الحاكم يرفض قبول عرضى بالحرس الوطنى المسيطر.. وتمزق مدينة نيويورك إلى أشلاء.. وبالمثل، انخفضت تقييمات فريدو بنسبة 50%".