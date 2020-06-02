اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:47 م
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وفاة مدير إدارة أبو حماد الصحية السابق فى الشرقية بفيروس كورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:30 م
وفاة مدير إدارة أبو حماد الصحية السابق فى الشرقية بفيروس كورونا نقابة الأطباء - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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نعت نقابة الأطباء بالشرقية، بإشراف الدكتور أيمن سالم نقيب المحافظة، وفاة مدير الإدارة الصحية لأبو حماد السابق، متأثر بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت فى بيانها: "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة أطباء الشرقية الدكتور الراوى عبد الغنى أسماعيل مدير أدارة أبو حماد الطبية السابق، وطبيب النسا والتوليد الذى وافته المنية بعد أصابته بفيروس كورونا ، للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء نحسبه عن الله من الشهداء."

كانت خصصت وزارة الصحة، 25 مستشفى عاما ومركزيا بمحافظة الشرقية ، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

كما خصصت بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر مبنى مجمع خدمات الأمومة والطفولة بمدينة الزقازيق ومقام على مساحه 750 مترا ومكون من 7 طوابق ويضم 65 غرفة إقامة تتسع لاستقبال 190 حالة. وكذلك 6 مستشفيات تم تخصيصها لاجراء العزل الصحى للمصابين والتى شملت مستشفيات ( الحميات - الامراض الصدرية - طوارئ فاقوس - الصالحية الجديدة - مستشفيات جامعة الزقازيق " قسم عناية الباطنة " - مستشفى صيدناوى " قسم العلاج الاقتصادى " بإجمالى 301 سرير داخلى و93 سرير باقسام العناية المركزة و 65 جهاز تنفس صناعى بجانب فرق طبية مدربة تشمل 541 طبيبا و1028 تمريضا.

 


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