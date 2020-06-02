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وفاة أول حالة للجيش الأبيض بعزل بلطيم ليرتفع عدد وفيات كورونا لـ15 بكفر الشيخ

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 08:31 م
وفاة أول حالة للجيش الأبيض بعزل بلطيم ليرتفع عدد وفيات كورونا لـ15 بكفر الشيخ جثة - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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سجلت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ 15 حالة وفاة منذ استقبال عزل بلطيم لحالات مصابى فيروس كورونا، ولكنها سجلت اليوم الثلاثاء، حالتى وفاة لـ "م. م. ش. ش" 69 سنة، كما سجلت أول حالة وفاة بالجيش الأبيض داخل مستشفى العزل ببلطيم، لـ"ع. س. م. س" 56 سنة، لفنى معمل يعمل مراجع معامل بالإدارة الصحية بدسوق.

وتبين أن الفنى يعمل مراجع معامل بالإدارة الصحية بدسوق، كما يعمل فى أحد المعامل الخاصة، وكان يعانى من مشاكل صحية بالإضافة إلى إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتُوُفى داخل مستشفى العزل ببلطيم، وما زالت زوجته واثنين من أبنائه وشقيقه يقضون فترة العزل الطبى.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع لـ 421 مصاباً، وعدد الوفيات 15 متوفى منهم فنى المعمل، وعدد حالات الاشتباه 1244 حالة، وعدد من ثبتت سلبية مسحتهم 775 حالة، وعدد المخالطين 3287 مخالطا وعدد من انتهت متابعتهم 1964 شخصا، وعدد من جار متابعتهم 1323 حالة. يذكر أن الفنى معمل تم نقله من العناية المركزة إلى مشرحة المستشفى، لتغسيله وتجهيزه طبقا للاشتراطات الصحية، لتسليمه إلى ذويه لدفنه بالطرق المتبعة فى حالات الوفاة بفيروس كورونا.


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