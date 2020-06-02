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وزير الكهرباء: تعاون الوزارة مع "شعاع" ساهم فى القضاء على "القراءة الخاطئة"

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:18 م
وزير الكهرباء: تعاون الوزارة مع "شعاع" ساهم فى القضاء على "القراءة الخاطئة" الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن التعاون والتكاتف بين الوزارة وشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء ساهم بنسبة كبيرة ففى القضاء على تسجيل القراءة الخاطئة، والتى كانت تتسبب فى أصدار أرقام هائلة من الفواتير الخاطئة التى كانت تمثل عبء على المواطنين.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تسجيل القراءات فى السابق كان يعتمد على التسجيل الدفترى من خلال كتابة القراءة فى دفتر، موضحاً أنه منذ 3 سنوات طالب بضرورة تسجيل القراءة من خلال التقاط الصورة وهو ما نجحت فيه شركة شعاع، وتمكنت من الوصول إلى أعلى مستوى من الدقة فى احضار القراءة.

وتابع شاكر أن اعتماد شركة شعاع على التقاط الصورة وإرسالها أونلاين لشركات توزيع الكهرباء من خلال برنامج القراءة الموحد تعتبر سليمة بنسبة 100% ولا يمكن اتهمها بالخطأ، لافتاً إلى أن برنامج القراءة الموحد تم تطبيقه بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بالتعاون مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء و تنفيذ البرنامج، موضحا أن خلال تجربة البرنامج تم معالجة كافة المشاكل التقنية و الفنية قبل تعميمه رسميا لتجنب حدوث أى اخطاء تودى الى اصدار فواتير استهلاك خاطئة.

وأوضح شاكر، أن برنامج القراءة الموحد سيقضى تماما على تسجيل قراءات وهمية اعتماداً على مبدأ متوسط الاستهلاك، موضحاً أنه يجعل العاملين بشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل القراءات على النزول للمشترك وتسجيل قرائته الفعلية نظرا لاعتماد البرنامج على التقاط صورة للعداد ليتمكن من تسجيل القراءة من امام عداد الكهرباء الخاص بالمشترك .

 

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

وزير الكهرباء

فواتير الكهرباء

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