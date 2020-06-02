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وزير الرى يصل مكتبه بعد انتهاء العزل لمخالطته محافظ الدقهلية المصاب بكورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:14 ص
وزير الرى يصل مكتبه بعد انتهاء العزل لمخالطته محافظ الدقهلية المصاب بكورونا الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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وصل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إلى مكتبه بمقر الوزارة بعد انتهاء فترة العزل المنزلى التى دخل فيها منذ ما يقرب من اسبوعين عقب مخالطته الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الذى ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم الاعلان عن نتائج تحاليل فى نفس اليوم الذى التقى فيه وزير الرى.
 
وعقب الإعلان عن إصابة محافظ الدقهلية تم أخذ مسحة من وزير الرى و10 من العاملين بالوزارة خالطوا المحافظ خلال زيارته التى تمت فى 19 مايو الماضى، وثبت عدم اصابتهم بالفيروس، لكن تم الالتزام بكافة الاشتراطات الإحترازية طبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.
 
وطالب عبد العاطى الجميع الالتزام بالتباعد الاجتماعى والضوابط التى تم وضعها لتجاوز هذه الفترة بسلام، مشددا على قيادات الوزارة والعاملين بضرورة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
 
وأكد عبد العاطى على ضرورة تنفيذ القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2020 الصادر الاثنين قبل الماضي بعدم السماح بتواجد العاملين سواء بديوان عام الوزارة أو المبانى التابعة لها، دون ارتداء الكمامات الواقية، وأيضا الزائرين وعدم التعامل مع أي مواطن لا يرتدي الكمامة.
 
كما وجه عبد العاطى بالتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين من خلال وسائل التواصل الالكتروني المختلفة للحد من انتقالهم والتعامل المباشر معهم من اجل منع انتشار الفيروس.
 
من جانبه قال المهندس محمد السباعى المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى أن الوزير مارس العمل خلال فترة العزل من المنزل عن طريق وسائل التواصل الالكترونية المختلفة، وتم متابعة كافة الاعمال التى تقوم بها الوزارة فى ظل فترة أقصى الاحتياجات والعمل على تلبية كافة الاستخدامات المائية المطلوبة.

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