وقال وزير الدفاع السودانى الجديد، في تصريح صحفي عقب أداء اليمين، إن هذا التكليف يأتي خلفا للشهيد الفريق أول جمال الدين عمر، متعهدا العمل، سندا وعونا، مع زملائه في مجلس الوزراء، والتكاتف بكل جهد وهمة وإخلاص، فداء لشهداء ثورة ديسمبر والشعب السوداني، لتحقيق أهداف الوثيقة الدستورية والوصول بالفترة الانتقالية إلى غايتها ومقاصدها.

وكان مجلس السيادة الانتقالي بالسودان أعلن الشهر الماضي أن المكون العسكري توافق بشكل نهائي على ترشيح اللواء الركن معاش ياسين إبراهيم ياسين لمنصب وزير الدفاع، وتم تسليم الترشيح لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، لتعيينه ومن ثم اعتماده بواسطة مجلس السيادة، وفقا للوثيقة الدستورية.

وتوفي وزير الدفاع السوداني السابق الفريق ركن جمال الدين عمر في جوبا، في 25 مارس الماضي، إثر أزمة صحية مفاجئة ألمت به.