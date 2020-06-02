وزير الخارجية يجرى اتصالات هاتفية مع نظرائه من جنوب أفريقيا وتونس وكندا

كتب: أحمد جمعة

صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه في إطار التنسيق والتواصل المُستمر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع نظرائه وزراء خارجية كل من؛ جنوب أفريقيا "ناليدي باندور"، وتونس "نور الدين الريّ"، وكندا "فرانسوا-فيليب شامبين".

وكشفت وزارة الخارجية فى بيان صحفى إلى أنه تم تناول مجمل أبعاد علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول مُستجدات العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وكذلك التطرق إلى الجهود المشتركة للتعامل مع تداعيات جائحة فيروس "كورونا" المُستجد، والتضامن المُتبادل في هذا الصدد.