وزير الخارجية الألمانى يأمل أن تترك الاحتجاجات الأمريكية "المشروعة" أثرا

وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة على موت رجل أسود أثناء احتجازه بأنها مشروعة ويمكن تفهمها، مضيفا أنه يجب على السلطات هناك أن تعمل على دعم حرية الصحافة.

وقال ماس في مؤتمر صحفي "الاحتجاجات السلمية التي نشهدها في الولايات المتحدة... احتجاجات أكثر من شرعية ويمكن تفهمها".

وأضاف "لا يسعني سوى أن أعبر عن أملي في ألا تتحول الاحتجاجات السلمية إلى العنف، بل وأن تحمل تلك الاحتجاجات تأثيرا".

وقال إنه سيتواصل مع السلطات الأمريكية فيما يتعلق بتقارير عن تعرض فريق عمل تابع لقناة دويتشه فيله التلفزيونية الألمانية لإطلاق نار من قبل الشرطة بينما كان يعمل على تغطية مسيرة احتجاجية في منيابوليس.

وتابع "يجب تمكين الصحفيين من أداء عملهم، ألا وهو تقديم تغطية صحفية مستقلة، في أوضاع آمنة. يجب على الدول الديمقراطية التي تحكمها سيادة القانون أن تطبق أعلى المعايير لحماية حرية الصحافة".