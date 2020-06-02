وزيرة الدولة للتعاون الدولى بالإمارات: قدمنا لليمن أكثر من 6 مليارات دولار

إيمان حنا

ثمنت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة ريم الهاشمي، فى كلمتها أمام مؤتمر المانحين لليمن، جهود المملكة العربية السعودية لرعاية هذا المؤتمر المهم، وعقد هذا المؤتمر على الرغم من الظروف الإستثنائية التي يمر بها العالم بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19، مضيفة أن هذا ليس بغريب على المملكة العربية السعودية التي لا تألوا جهداً في تقديم كل العون للأزمات الإنسانية والكوارث بما فيها الأزمة اليمنية التي تلقت اهتماماً كبيراً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وفق العربية.

كما أعربت عن امتنانها للأمم المتحدة ولكل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإنسانية لجهودها لرفع المعاناة الإنسانية في العالم وخاصة في اليمن على الرغم من كل التحديات والصعوبات التي يواجهونها على الأرض.

واشارت الهاشمىة إلى أن الإمارات لا تتأخر في تقديم المساعدات الإنسانية والمواد الطبية لمواجهة الجائحة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وقالت " بدأنا منذ مارس حتى يونيو بـ 100 مليون دولار و107 أطنان من المساعدات الإنسانية، و7 أطنان عبر طائرات وصلت الى اليمن في السادس والعاشر والحادي عشر قبل أسابيع، وبالتالي فإن الوضع تغير بشكل كبير والتغيير تجاه المساعدات الإنسانية هو أمر ملح وبالتالي نحن بحاجة الى آليات جديدة وتوجهات مبتكرة لنتمكن من الرد بفعالية على أزمة العالم. ليصل إجمالى ما قدمته الإمارات لليمن أكثر من 6 مليارات دولار منذ عام 2015 .

وأشادت الهاشمي بجهود المملكة العربية السعودية في دعم الشرعية والجهود للتوصل إلى حل سلمي بما في ذلك الرعاية السعودية، والإمارات تدعم وتقف إلى صفوف من يقدمون المساعدة من أجل السلام في اليمن.