اليوم السابع
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وزيرة التضامن: استفادة 6000 متعافى إدمان من جلسات الدعم النفسى "أونلاين"

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:34 م
وزيرة التضامن: استفادة 6000 متعافى إدمان من جلسات الدعم النفسى "أونلاين" نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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 يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق بعد غد الخميس بث جلسات مباشر لمدة ساعتين من الساعة 1 حتى الساعة 3 ظهرا لتقديم الدعم النفسى والرد على استفسارات المتعافين وأسرهم من خلال أخصائيين متخصصين لدى الصندوق خاصة فى ظل التزام الكثير من متعافى الخط الساخن فى البقاء بالمنازل خلال هذه الفترة للوقاية من فيروس كورونا، ويتم الدخول على موقع الصندوق
‏http://www.drugcontrol.org.eg/media/NewsList/Item_644 ومشاهدة جلسات البث المباشر ، كما يمكن التواصل مع الصندوق من خلال الخط الساخن" 16023 " على مدار 24 ساعة  لتقديم  كافة الخدمات والمشورة في أي وقت أو من خلال  متابعة جلسات البث المباشر على صفحة الصندوق من خلال المتخصصين>
 
‏وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى  باستمرار جلسات العلاج الجماعي للمتعافين "أون لاين " وهى عبارة عن مجموعة من المهارات الحياتية التى تساعدهم على التخلص من سلوكيات الإدمان واستمرارهم في التعافي والحد من الانتكاسة ، فى ظل وجودهم فى المنازل لفترات طويلة ،حيث كانت تتم هذه الجلسات داخل المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023 " وانه منعا للتجمعات كإجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا يتم حاليا تنظيم جلسات العلاج الجماعي خلال تواجد المتعافين فى منازلهم دون الحاجة الى الذهاب للمستشفيات  حيث استفاد من هذه الجلسات ما يقرب من 6000 متعافى حتى الآن.
 
‏من جانبه أكد عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على استمرار إعداد سلسة حملات لدعم المتعافين من خلال  المتخصصين  في هذا المجال  وتقديم كافة  أوجه الدعم لهم  للحد من الانتكاسة بجانب أيضا تكثيف جلسات العلاج  الجماعى للمتعافين  " أون لاين " والتي تعد جزء من برنامج إعادة التأهيل النفسي للمتعافين ويتم إكسابهم مجموعة من المهارات الحياتية تساعدهم علي تنظيم واستقرار حياتهم مثل مهارات ادارة الوقت وحل المشكلات وكيفية التعامل مع الخوف والقلق والاكتئاب وأيضا التعامل مع المواقف شديدة الخطورة ، حيث يتم التفاعل بين المتعافين من خلال مشاركة كل عضو في المجموعة بأفكاره وخبرته الشخصية خلال فترة المرض وفترة التعافى ،لافتا الى هذه الجلسات تهدف إلى تأهيل وتنمية المهارات الحياتية للمتعافين .
 
‏وجدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق كان قد أعلن عن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجميد جميع الأنشطة الميدانية لمتطوعي الصندوق والبالغ عددهم "29 ألف " متطوع علي مستوي الجمهورية واستبدالها بأنشطة توعوية علي وسائل التواصل الاجتماعى والروابط الإلكترونية للمتطوعين، كذلك اتباع كافة التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.
 

وزيرة التضامن

نيفين القباج

الدعم النفسى

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