وزارة المالية: 1.8 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بموازنة 2020 / 2021

(أ ش أ)

قدرت موازنة 2020 / 2021 دعم نقل الركاب بنحو 1.800 مليار جنيه، حيث أنه يتمثل فى الدعم الممنوح لهيئتي نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جانب العجز الجارى المحقق بكل منهما والناتج عن توفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية، وأوضحت وزارة المالية، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2020 / 2021، اليوم الثلاثاء، أن الدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومتـرو الأنفـاق يمثل ما تتحمله الدولة لمواجهة الفرق بين قيمة الاشتراك التجاري والقيمة المخفضة المحصلة من طلاب المدارس والجامعات بما فيها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة لدعم الخدمات العامة لجميع فئات الشعب وعلى وجه الخصوص طلاب العلم.

ويبلغ هذا الدعم بمشروع الموازنة نحو 600 مليون جنيه (200 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط الهيئة القومية لـسكك حديد مصر، 400 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط مترو أنفـاق القاهرة).

وتبلغ تقديرات دعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات بمشروع الموازنة الجديدة نحو 700 مليون جنيه، وذلك في إطار إصلاح الخلل في الهيكل التمويلي لهيئة سكك حديد مصر نتيجة تشغيل خطوط تحقق إيرادات تقل كثيرا عن التكلفة الحقيقية، ولذا تقرر أن تسهم الخزانة العامة في تحمل الفرق بين التكلفة المعيارية المحددة بالبروتوكول الموقع بين وزارة المالية والنقل والتنمية المحلية وبين الإيرادات المحققة.

وأشارت إلى دعم الامتيازات الممنوحة للعاملين بالقطاع الحكومي ولبعض الفئات مثل (المعاقين ومصابي الثورة والعمليات الحربية وأسر الشهداء والمحاربين)، وذلك على أسعار ركوب قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وفقا للبروتوكولات الموقعة مع وزارة النقل في هذا الشأن وتبلغ تقديرات دعم الامتيازات بمشروع موازنة العام المالي 2020 / 2021 نحو 300 مليون جنيه.