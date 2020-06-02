اليوم السابع
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وزارة الطيران تسير 7 رحلات لبيروت لنقل 1400 مصرى عالق خلال 72 ساعة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:20 م
وزارة الطيران تسير 7 رحلات لبيروت لنقل 1400 مصرى عالق خلال 72 ساعة تسيير 3 رحلات جوية غدا الأربعاء إلى بيروت
كتب أحمد مصطفى

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تسير وزارة الطيران المدني، خلال الـ72 ساعة القادمة، 7 رحلات طيران استثنائية إلى العاصمة اللبنانية بيروت لإعادة المصريين العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية فى مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

 

وأعلنت وزارة الطيران، أنه سيتم تسيير 3 رحلات جوية، غدا الأربعاء، إلى بيروت، وبعد غدا الخميس، رحلتين والجمعة القادمة أيضا رحلتين أخرين، على أن تعود جميع الرحلات إلى مطار القاهرة الدولي.

 

من المقرر أن يجرى أطباء الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولي، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى اختبارات فيروس "كورونا" على كافة الركاب القادمين على الرحلات داخل صالات الوصول بالمطار، قبل نقلهم إلى مناطق العزل لمدة 7 أيام، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

 

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة ، كما اعلنت الحكومة عن وجود تعاون مشترك بين عدة وزارات لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.


وزارة الطيران

إجلاء عالقين

بيروت

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