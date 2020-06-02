اليوم السابع
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وزارة الصحة تمنح كأس التميز لمديرية الدقهلية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:40 م
وزارة الصحة تمنح كأس التميز لمديرية الدقهلية كأس وزيرة الصحة لمحافظة الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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أعلن الدكتور سعد عبد اللطيف مكى ، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ،عن حصول مديرية الصحة بالدقهلية ، على كأس التميز من قطاع الرعاية الأساسية ، من وزارة الصحة ، وذلك تقديرا لمجهودات المديرية فى توزيع الأدوية ومتابعة المخالطين للحالات الايجابية بفيروس كورونا .

وأشار مكى فى بيان له ، بأن أشادت الدكتورة هناء سرور رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة ، بتميز أداء صحة الدقهلية وفوزها باحسن ورقة إرشادات لحالات العزل المنزلى  .

وتقدم وكيل الوزارة بالشكر والتقدير للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، والدكتورة هناء سرور رئيس قطاع الرعاية الأساسية بالوزارة على دعمهم الدائم لصحة الدقهلية .

كما أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، أن عدد الحالات الايجابية بالدقهلية هى 377 من أصل 23 ألف مصاب على مستوى الجمهورية ، أى أن النسبة أقل من 2٪ وهذا عدد بسيط مقارنة بعدد سكان الدقهلية ، والتى يبلغ 7 ملايين مواطن ، مشيرا إلى أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، تم شفاؤه وسيعود قريبا جدا إلى أداء مهام عمله .

وأوضح " مكى " أن القرى التى يتم عمل فيه حجر أمنى لا تكون على القرية بالكامل ، بينما على بعض المنازل والأسر المصابة بالقرية فقط ، وتم إجراء حجر لبعض المنازل فى الدقهلية ، منذ بداية الجائحة ووصلت إلى 49 قرية ، وكان تلك القرى على مستوى 10 مراكز ( وهى مركز المنصورة، وطلخا، وبلقاس، ودكرنس، والمطرية، وميت غمر، واجا، منية النصر، بنى عبيد، نبروة ) بـ323 منزلا وذلك بعدد أفراد بلغ 750 فردا.

 


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