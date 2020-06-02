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وثائقى: بوريس جونسون أخبر نظيره الإيطالى تفضيله لإستراتيجية مناعة القطيع

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:28 م
وثائقى: بوريس جونسون أخبر نظيره الإيطالى تفضيله لإستراتيجية مناعة القطيع بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن نائب وزير الصحة الإيطالي بيرباولو سيليري زعم أن بوريس جونسون أخبر السياسيين الإيطاليين أنه يريد اتباع سياسة مناعة القطيع في محاولة للسيطرة على فيروس كورونا.

ووفقًا للصحيفة، قال المسئول الإيطالى إن رئيس الوزراء البريطانى ذكر الخطة في مكالمة مع رئيس وزراء البلاد، جوزيبي كونتي، في 13 مارس.

وأوضحت الصحيفة أن مناعة القطيع تحدث عندما يصاب عدد كاف من السكان بمرض فتقل شراسته لاكتساب الناس مناعة ضده. ولكي تتطور المناعة ضد كوفيد 19، يقول العلماء إن حوالي ثلثي الأشخاص سيتعين عليهم الإصابة بالفيروس - وهي عملية من شأنها أن تقتل عشرات الآلاف من البريطانيين.

وتم الترويج لخطة مناعة القطيع المثيرة للجدل لفترة وجيزة كخيار من قبل كبير المستشارين العلميين فى رقم 10 السير باتريك فالانس في مارس. تم التخلي عنها في وقت لاحق بسبب الغضب العام. ونفت داونينج ستريت منذ ذلك الحين أنها خططت لمتابعة الخطة بجدية.

وقال عالم آخر، وهو البروفيسور غراهام ميدلي ، إنه وزملاءه فى "سيج"، المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ "فزعوا" في المراحل المبكرة من الوباء لأن السياسيين لم يأخذوا الفيروس بجدية.

ويأتي الكشف عن سيليري والبروفيسور ميدلي في فيلم وثائقي من القناة الرابعة يبث غدًا، الأربعاء ، الساعة 9 مساءً.

رداً على الفيلم الوثائقي، تصر الحكومة على "أننا اتخذنا الخطوات الصحيحة في الوقت المناسب" وقالت إن على الجمهور أن يتجنب "قبول ادعاءات وثائقي مستعجل".

وأصيب بيرباولو سيليري، وهو جراح ونائب وزير الصحة الإيطالي منذ العام الماضي، بفيروس كورونا في منتصف مارس.

وأشار إلى التحدث إلى رئيس وزراء البلاد، كونتي، الذي أجرى مكالمة هاتفية مع بوريس جونسون في 13 مارس.

قال سيليري: "تحدثت مع كونتى لأخبره بأنني قد أصبت بالفيروس. وأخبرني أنه تحدث مع بوريس جونسون وأنهم تحدثوا أيضًا عن الوضع في إيطاليا."

 

 


بوريس جونسون

ايطاليا

كورونا

كوفيد19

مناعة القطيع

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